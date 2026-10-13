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美國務院反對中國脅迫 強調不容對手威脅區域安全

外交部批中國跨國鎮壓 陳明祺反問：難道要制裁全世界？

中國持續施壓台灣邦交國 美關注拉美影響力擴張

中國日前宣布制裁台灣友邦巴拉圭與貝里斯的部長級官員，試圖對兩國維持與台灣的外交關係施壓，引發美國政府關切。美國國務院表示，川普政府反對中國對行使主權權利的國家採取脅迫及侵略行為，強調美國將與包括台灣在內的友邦及夥伴站在一起，共同維護繁榮、安全及共享價值。根據路透社報導，中國近日對巴拉圭及貝里斯兩名部長級官員實施制裁，理由是兩人支持與台灣維持外交關係。巴拉圭與貝里斯目前是台灣僅存12個邦交國中的其中兩國。由於台灣友邦官員通常不會前往中國，這類制裁措施被認為主要具有象徵意義。北京過去也曾針對支持台灣的西方政治人物祭出類似制裁。針對中國制裁台灣友邦官員，美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）發表聲明指出，川普政府反對中國對西半球國家行使主權權利採取脅迫及侵略行為。皮戈特並援引美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）先前的發言，強調美國不會容許西半球成為敵對勢力、競爭者及對手的活動基地，進而威脅美國安全或破壞與區域夥伴的關係。他進一步表示，美國將與包括台灣在內的友邦及夥伴站在一起，推動共同繁榮、安全及價值觀。儘管美國與台灣沒有正式外交關係，華府仍是台灣最重要的國際支持者。美方除了關注北京持續拉攏台灣剩餘邦交國，也對中國試圖擴大在拉丁美洲的影響力保持警戒。對於中國制裁台灣友邦官員，外交部政務次長陳明祺13日在立法院接受媒體訪問時表示，中國正將「跨國鎮壓」手段延伸至台灣的邦交國。陳明祺指出，台灣在國際社會的能見度越來越高，中國未來恐怕會因此忙得不可開交，並反問北京：「難道要制裁全世界嗎？」行政院長卓榮泰同日在立法院表示，北京無權干涉任何主權獨立國家的內政，也沒有權利影響其他國家的外交決策，包括中華民國在內。卓榮泰強調，台灣也將抵抗任何霸權及威權主義的擴張。中國長期主張台灣是其領土的一部分，並否認台灣具有獨立國家地位，但台灣政府始終反對北京的主張。近年中國持續透過外交及經濟手段，施壓台灣剩餘邦交國與台北斷交，轉而承認北京。台灣近年失去的邦交國包括2023年與台灣斷交的宏都拉斯，以及2024年轉向中國的太平洋島國諾魯。