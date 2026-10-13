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質疑綠營支持者比例偏高 李四川競辦：與真實選舉結構落差大

引TVBS民調稱穩定領先 李四川競辦：持續深入29區爭取支持

信民兩岸研究協會今（13）日公布最新新北市長選舉民調，結果顯示，民進黨參選人蘇巧慧以43.1％支持度，領先國民黨參選人李四川的30％，雙方差距達13.1個百分點。對此，李四川競選辦公室表示，該份民調樣本與新北市真實選舉結構呈現極大落差，民進黨支持者比例竟是國民黨的1.6倍，質疑「在已預設立場的民調下，此份民調結果，合了巧慧的意，卻違了真實常理」。李四川競選辦公室指出，根據2024年大選政黨票比例，新北市藍綠支持者幾乎打平，但此次信民兩岸研究協會公布的民調樣本中，民進黨支持者比例卻高達國民黨的1.6倍，認為樣本結構與實際選舉情況存在明顯落差。競辦質疑，在這樣的樣本結構下，民調結果恐難反映新北市真實民意，更直言「在已預設立場的民調下，此份民調結果，合了巧慧的意，卻違了真實常理」。李四川競選辦公室進一步表示，根據新北市議會國民黨團委託TVBS進行的民調，李四川仍保持6個百分點以上的穩定領先，與信民協會公布的結果呈現不同趨勢。競辦強調，尊重每一份禁得起檢驗的民調，李四川也會堅持正向、正當的選舉方式，持續深入新北市29個行政區傾聽民意，透過具體、有感的政見爭取市民支持。未來將持續以「一棒接一棒」的精神，讓新北市建設穩健前行，市民生活越來越好。