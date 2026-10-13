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▲台積電本週法說會登場（圖／美聯社／達志影像）

國際貨幣基金（IMF）12日發布最新版《世界經濟展望》，把台灣今年的實質GDP成長率預測，從4月的5.2%一口氣調升到10.7%，不但是亞太地區最高，在全球主要經濟體中也相當罕見。IMF指出，在中東戰火干擾全球局勢的情況下，由人工智慧（AI）帶動的科技熱潮，成功抵消了地緣政治的不利因素。科技出口暢旺、投資金額高、資金持續深化，短期內仍會推升台灣的經濟表現，長期而言，AI也將加速改寫各國的生產力結構。報告分析，台灣與南韓是AI供應鏈上游中，僅有的兩個能生產先進晶片的經濟體，兩國合計占全球AI雲端運算硬體相關貿易的62%。IMF並預期，台灣的經常帳順差將持續擴大，水準遠高於多數先進與新興經濟體。除了成長率，IMF也預估台灣今年消費者物價指數（CPI）年增2.0%，比4月預測的1.5%高；失業率則維持在3.4%，沒有變動。IMF預估今年全球經濟成長3.1%。亞洲先進經濟體中，日本預估成長0.7%，南韓3.3%，新加坡5.0%，香港3.8%；新興市場方面，印度預估7.0%，印尼5.1%，越南8.4%。至於其他大型經濟體，美國今年與明年都預估成長2.3%；歐洲分別為1.1%與1.2%；中國則為4.5%與4.0%。這份報告預測，今年經濟成長達到雙位數的國家，除了台灣，還有南美洲的蓋亞那（22.3%）與非洲的南蘇丹（10.5%）。