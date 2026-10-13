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洛杉磯道奇在國家聯盟冠軍系列賽陷入極大危機，遭密爾瓦基釀酒人以絕佳的選球與纏鬥能力在第3局就打退先發投手山本由伸（Yoshinobu Yamamoto），系列賽陷入0勝2敗的絕對劣勢。FOX體育台賽後節目中，主持人柏克哈特（Kevin Burkhardt）指出，這是釀酒人隊史首度在七戰四勝制季後賽取得2勝0敗的夢幻開局。同時三位名人堂球星也對道奇情況做出分析，直指球隊得點圈發揮不佳，26打數僅2安打的表現，與釀酒人「小球戰術」的高效率相比，落差很大。針對這場出乎意料的戰局，球評「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）給予釀酒人高度讚賞：「我從未看過對付山本由伸有這麼好的打擊策略。」他對比釀酒人去年季後賽36局僅得4分的貧打，直呼今晚狂拿7分的表現不可思議。另一位名人堂球星歐提茲（David Ortiz）則重申賽前預測，直言道奇已經面臨生死存亡：「道奇隊陷入大麻煩了（deep trouble）。」歐提茲一針見血地點出道奇的致命傷，面對釀酒人的優質投球，道奇打線徹底斷層，得點圈有人的打擊率慘澹到26打數僅敲出2支安打。他強調當全隊陷入低潮時場面會非常難看，並直言：「優質的投球總能擋下優秀的進攻。」名人堂球星基特（Derek Jeter）補充說明，要扭轉全隊低迷的進攻狀態十分困難。他點出釀酒人牛棚在今年季後賽至今只掉過1分，幾乎不給道奇打線任何喘息空間。基特同時警告，釀酒人打線正在發燙，包含圖朗（Brice Turang）、葉力奇（Christian Yelich）、康崔拉斯（William Contreras）及小將喬里奧（Jackson Chourio）皆極具破壞力，道奇若無法將安打串聯將難以翻盤。羅德里奎茲也總結，道奇全隊今晚僅敲出3支安打，這正是他們必須立即解決的真實危機。在嚴肅的戰況分析後，節目尾聲迎來輕鬆花絮。呼應這場比賽出現的小球戰術，製作單位特別翻出歐提茲球員時期極為罕見的短打畫面。轉播台眾人看見昔日重砲點短打瞬間笑翻，紛紛調侃對手當時根本不信他會點，甚至笑稱若真點下去「還得找人幫他代跑」。歐提茲也幽默自嘲：「我知道我當時腿像『爆胎（flat tire）』一樣跑不動，但你們懂我的。」他回憶職業生涯大約只嘗試過3到4次短打，包含2支安打與1次界外球，為緊張的季後賽氛圍畫下輕鬆句點。