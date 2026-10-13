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《蘇丹的遊戲》帶領玩家體驗宮廷命運抉擇

6位核心角色專屬香調公開 氣味與性格的完美交融

▲「蘇丹」以沉香木、菸草等香材，打造東方尊貴香調。（圖／艾品共創國際提供）

▲以玫瑰、佛手柑、無花果、紫羅蘭、烏木打造的「阿爾圖」，為木質果香調。（圖／艾品共創國際提供）

▲皮革木質調的「奈費勒」。（圖／艾品共創國際提供）

▲「梅姬」是白茶花香調。（圖／艾品共創國際提供）

▲散發出酒香的「奈布哈尼」。（圖／艾品共創國際提供）

▲帶著綠葉新意和充滿生機木質的「貝姬夫人」。（圖／艾品共創國際提供）

特別套組含壓克力立牌 滿額贈擴香石

▲限量專屬贈禮「擴香石」。（圖／艾品共創國際提供）

《蘇丹的遊戲》角色香氛相關資訊

精品香氛品牌SPcollect宣布與知名動畫代理公司木棉花國際合作，為2025年風靡全球的劇情卡牌遊戲《蘇丹的遊戲（Sultan's Game）》打造全新「角色印象香氛系列」。本系列香氛即日起於SPcollect官網獨家開賣，預計從2026年12月起陸續出貨，邀請玩家透過視覺與嗅覺全方位沉浸於蘇丹宮廷的獨特氛圍中。由雙頭龍工作室開發、2P Games發行的PC單機作品《蘇丹的遊戲》，2025年3月推出後，憑藉深刻的策略抉擇、多線劇情與殘酷宮廷背景的角色扮演體驗，迅速於全球玩家間掀起熱潮。玩家在遊戲中扮演被蘇丹逼迫的主角，每週必須從「縱慾、奢靡、征服、殺戮」4種卡片中做出無法重來的生死抉擇。木棉花在2025年6月取得亞洲區代理權，SPcollect隨即展開企劃，將遊戲中關於欲望與權力的命運故事實體化，精心調配出6款還原度極高的角色專屬印象香氛。1、蘇丹（東方馥奇調）：前調以沉香木、可可豆、紅柚木與廣藿香揭幕；中調展現菸草、伯爵茶、肉桂與小荳蔻的深沉底蘊；後調交織焦糖、香根草、零陵香豆與琥珀，展現至高無上的尊貴氣場。2、阿爾圖（木質果香調）：前調融合玫瑰、佛手柑、無花果與月桂葉；中調揉合紫羅蘭、雪松與麝香；後調以廣藿香、烏木與香根草收尾，營造優雅而豐富的層次感。3、奈費勒（皮革木質調）：前調帶有檸檬、杜松與佛手柑的明亮清香；中調注入皮革、雪松與檀香木的沉穩質感；後調由菸草、廣藿香、癒創木與沒藥帶來神秘深邃的餘韻。4、梅姬（白茶花香調）：前調選用木蘭、苦橙與蘭花；中調散發白玫瑰、棉花、小荳蔻與白茶的純粹清新；後調沉澱為白麝香、梔子花、琥珀與茉莉，勾勒溫柔堅韌的氣息。5、奈布哈尼（馥奇酒香調）：前調以粉紅胡椒、萊姆酒與生薑帶來微醺刺激；中調綻放小蒼蘭、玫瑰、粉紅胡椒與芫荽；後調以鳶尾花、檀香木、零陵香豆與白琥珀營造奢華魅力。6、貝姬夫人（綠葉木質調）：前調揉合無花果、綠葉與柏木；中調包含鳶尾花、杜松子、天竺葵與橡木苔；後調以阿特拉斯雪松、麝香、琥珀與冷杉展現自然的生機與深度。除了50ml的單品香氛（售價1500元）之外，官方同步推出含有精美實體特典的特別套組，售價1950元，內含角色壓克力立牌，底座特別預留香水擺放空間，可與香氛同框陳列；採用精細鏤空工藝封存角色神韻的角色金屬書籤，增添閱讀儀式感。另外，只要購買任兩組特別套組，即可獲贈將遊戲經典「下一天」圖標實體化的專屬擴香石1個，數量有限，送完為止。即日起到售完為止預計2026年12月起陸續出貨目前僅提供台灣地區（含本島與離島）配送服務