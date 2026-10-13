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九合一大選倒數計時，台北市長選戰熱度持續攀升，民進黨參選人沈伯洋近期以「洋流」行動走訪市場、夜市，沿途吸引大批人潮，上節目專訪的觀看數也屢屢衝破百萬，聲量能否進一步轉化為選票，成為外界關注焦點。曾公開表態力挺沈伯洋的知名律師李怡貞，更以「買包包」比喻首都之戰，狠酸現任市長蔣萬安只有「紅白塑膠袋」等級。李怡貞表示，蔣萬安厲害的地方，就是繞一大圈後回到原點，不面對錯誤、不糾正錯誤，假裝沒看到，繼續當市長。台北市最讓人心寒還有可怕的事情是，彷彿大家都明明白白知道這點，還是要讓這樣的人當市長，大家都還是會無限支持，說是未來要開創，但是各種掉鏈子的事情一直發生在眼前。「我真心不懂。」李怡貞以買包包比喻，大家都願意花大錢，要往用料實在的高級精品買；反觀選市長，為何偏要選「紅白塑膠袋」等級，並且賭上自己與孩子的未來？議題都可以這樣操作，營養午餐也都沒有處理好。李怡貞強調，藍白鐵票都是老人偏多，他們是坐著輪椅都一定會一大早出門排隊投票的，不要輕忽他們堅強的護黨意志，對執政黨各種憎恨，個性保守不願改變，連自己爸媽都是這樣的人，她很清楚，講不通的。李怡貞呼籲，請大家不要只會洋流、不要太過樂觀，好好讓身邊的人知道自己的一票真的是可以讓台北順起來，想改變真的就是出來投票並且監票。