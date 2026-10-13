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疑犯直播機器人騷擾過程 還在鏡頭前發表不當評論

機器人遭警方查扣 釐清幕後操控者身分

德國科隆（Cologne）近日發生一起離譜的性騷擾案件，一台外型仿照漫威超級英雄「鋼鐵人」紅金配色的人形機器人，竟在速食店外涉嫌觸摸一名16歲少女的臀部，並做出帶有性暗示的頂撞動作。更令人錯愕的是，機器人的16歲持有者及19歲友人，還涉嫌將過程拍攝並透過社群平台直播。目前警方已扣押機器人及兩支手機，正調查當時究竟由誰操控機器人。綜合紐約郵報等外媒報導，事件發生在德國西部城市科隆，當地時間11日深夜11時45分許至12日凌晨左右，一名16歲少女與朋友待在速食店外時，突然遭到一台身高約120公分的人形機器人從後方靠近。根據科隆警方說法，這台機器人涉嫌伸手觸摸少女臀部，隨後還朝她做出模仿性行為的頂撞動作，讓少女受到騷擾。警方指出，這台機器人由一名16歲少年持有，事發時他與一名19歲男性友人在場，兩人涉嫌拍攝機器人騷擾少女的過程，並透過社群平台TikTok進行直播，期間還發表不當評論。相關影片隨後在TikTok流傳，畫面中的機器人採用類似漫威角色「鋼鐵人」的紅金色塗裝，並在科隆街頭活動，做出具有性暗示的動作。遭騷擾的少女隨即報警，警方接獲通報後展開搜尋，不久便在一輛福斯（Volkswagen）汽車的後車廂內找到涉案機器人。警方公布的照片顯示，遭扣押的機器人躺在地上，除了紅金色外觀，還戴著太陽眼鏡、假鬍子及金色項鍊，身穿白色無袖上衣與黑色籃球短褲，造型相當醒目。警方已將機器人及兩名涉案男子的手機一併扣押，並展開調查，以釐清當時是誰操控機器人做出相關動作，以及兩人各自涉及的行為與責任。目前尚未確認機器人是否具備自主行動功能，警方也未公布操控方式及案件後續處理結果。