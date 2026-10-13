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▲俄研究員猝逝疑與鼠疫有關！中國留學生搶買口罩（圖／截自The daily wire）

俄羅斯西伯利亞一名防疫研究機構的年輕研究員，上月底因重症肺炎死亡，外界懷疑與鼠疫有關，在俄中國留學生一度緊張，到藥局大量購買口罩。不過，俄方堅稱死因不是鼠疫，世界衛生組織（WHO）也表示，目前沒有發現持續傳播的跡象。事件發生在俄羅斯東西伯利亞的伊爾庫次克（Irkutsk）。據報導，死者是在當地「抗鼠疫研究所」工作的28歲女性研究員，9月29日因重症肺炎住院，10月2日不治。俄方說，她一開始的症狀像是一般急性呼吸道病毒感染。WHO在10日發布的疫情通報指出，研究員與所有已知接觸者都做過流感、新冠病毒、鼠疫、鏈球菌等多項檢測，高威脅病原體結果均為陰性，全案累計檢驗超過5,500項。俄羅斯當局認為，死因屬「病因不明的肺炎」，並非鼠疫，且當地近期沒有鼠疫病例。官方還說，這名研究員已接種過所接觸高威脅病原體的疫苗，發病前兩週也沒有離開過伊爾庫次克州，並強調已有兩項獨立調查，沒有發現實驗室生物安全事故。被列為接觸者的人員，已依規定住院或居家觀察，並每天檢測、持續7天，所有人都沒有出現症狀，觀察措施已在9日結束。WHO表示，目前沒有證據顯示疫情持續傳播，也不建議各國實施旅遊或貿易限制。不過，由於至今仍沒有確定病原體，WHO也坦言，這項風險評估的信心有限，「實驗室相關暴露」不能被完全排除，並建議進一步檢測檢體、加強呼吸道疾病監測，及嚴格執行實驗室生物安全。另有報導稱，俄方還有第二名員工出現肺炎症狀。WHO秘書長譚德塞呼籲俄方回應，克里姆林宮則說，絕大多數相關媒體報導都是假消息，俄羅斯衛生監督局也表示，工作人員中沒有檢出感染。美國疾病管制暨預防中心（CDC）則評估，對美國的風險「極低」。事件曝光後，在伊爾庫次克國立大學就讀的多名中國留學生，向中國媒體表示，留學生群組陸續轉發防疫提醒，包括大型活動延期、出現咳嗽或發燒應儘快就醫、盡量少去娛樂場所、勤洗手並備妥口罩。一名留學生說，剛聽到消息時確實有點緊張，每天出門都戴口罩，也去藥局買過抗生素。他還說：「我們中國人把當地藥局的口罩幾乎都買光了。」不過，他觀察當地俄羅斯人仍然照常生活，很少戴口罩，也沒有看到學校發布額外的防疫提醒。考量跨境人員往來頻繁，據報導，與俄羅斯接壤的蒙古國已啟動邊境健康監測，中國內蒙古呼倫貝爾市疾控中心也在10日發布鼠疫風險提示，提醒民眾留意。鼠疫是由鼠疫桿菌引起的傳染病，常見是經由跳蚤叮咬傳染的「腺鼠疫」，會造成淋巴結腫大。若細菌進入肺部，則成為傳染力與致死率最高的「肺鼠疫」，可透過飛沫在人與人之間傳播。WHO指出，肺鼠疫的潛伏期短則24小時，未治療的肺鼠疫幾乎都會致命，但若在發病24小時內及時用抗生素治療，康復率很高。