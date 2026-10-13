我是廣告 請繼續往下閱讀

同窗憂工作、婚姻 沈伯洋擔心國安危機

評許多海外學子「愛享受」台灣 沈伯洋愛為台灣付出

年底選舉進入倒數階段，台北市長參選人沈伯洋聲勢看漲，昔大學同窗、政治大學副教授康庭瑜今（13）日發文表示，此人非常令人困擾，過去大家聚會時，彼此交換著年終煩惱，有人擔憂工作展望不佳、有人擔憂婚姻狀況，而沈伯洋一屁股坐下來就分享「台灣可能有麻煩」，許多國家能使用數位工具隱蔽介入其他國家的民意，把這當作人生第一大擔憂，每當他分享他的苦惱，就會霎時顯得其他人的煩惱如此家常，「我的連煩惱的扣打都留給別人的好同學，你就值得心想事成，而台北值得你」。「沈伯洋是我的大學同學，此人非常令人困擾」，康庭瑜說，有一年約了聚會，彼時年關將近，大家交換著年終的煩惱，有人擔憂明年工作展望不佳、有人擔憂婚姻狀況大概要不好了，此時沈伯洋進來，見大家在交換煩惱，他一屁股坐下來就分享「怎麼辦，台灣可能有麻煩」。康庭瑜表示，那年正值國際上開始注意到，許多國家能使用數位工具隱蔽地介入其他國家的民意，全球相關研究開始發表，台灣也被認為受創甚深。這些資訊在當時已經有一些人注意到，然而只有他，一屁股坐下來把它當成人生第一大的憂慮，「每當他分享他的苦惱，就會霎時顯得其他人的煩惱如此家常」。康庭瑜說，這不是一個孤立的故事，像這樣的事我可以想到100個。早於他從政的日子，甚至早於他的民間組織參與。沈伯洋拿到美國大學tenure track的聘任邀約時，自己在政大任教，他問道台灣高教狀況，以及台美任教怎麼選好。當時台灣高教有許多還需要努力的地方。除了薪資不如美國，論研究資金、可以做研究的時間，皆被認為輸美國一大截。康庭瑜提到，當時自然把這些事都跟沈伯洋講，相信他那時問過的許多台灣學術前輩，可能都分享了類似的經驗，鼓勵他至少留美一陣子再回來。不料他畫完台美比較圖後（並且據說美國得分高出許多），丟下一句「可是，情感戰勝理智，台灣是我的家鄉啊」，還說了看很多台灣的狀況，他卻在美國沒有實體幫忙，內心很過意不去，這類的話，然後沒多久咻一聲就回來了。康庭瑜說，很多時候當海外學子時說愛台灣，愛的是早餐店大冰奶，愛晚上10點還能安心走在路上的自由，愛遇到傷心事的時候，2個小時內可以捲在媽媽身邊哭的安心感。這是「愛享受」台灣，這種愛是體膚授予的依戀感。然而在此同時，作為人文社會領域工作者，心想自己的愛台灣，除了「愛享受」台灣之外，也該有「愛為台灣付出什麼」的心情。而沈伯洋的行動在這方面感召甚多，常常讓她想再更多做些什麼、再更多地關心別人、不可懶惰，雖然從來沒有跟沈講過。康庭瑜表示，自己不一定同意沈伯洋所有政策的每一個細節。但一個人通常也很難找到100%作法都符合自己心意的候選人。這就是選舉的本質，將公眾事務交給可能完成較多數自己重視的事的那一個，然後繼續監督、與他對話，眾聲喧嘩之中持續思辨和修正。