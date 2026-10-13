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費城76人與波士頓塞爾提克季前熱身賽，意外讓一段昔日「雙探花」舊帳再度被翻出。杰倫布朗（Jaylen Brown）休季期間被塞爾提克交易到76人後，首度回到TD花園球館，賽前與老搭檔塔圖姆（Jayson Tatum）同場熱身卻幾乎沒有互動，引發美媒與球迷熱議。前NBA全明星中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）近日在節目《Gil's Arena》中更直指，兩人關係裂痕的源頭，可能要追溯到2024年總冠軍賽期間基德（Jason Kidd）的一番「心理戰」。根據《紐約郵報》報導，布朗在76人作客塞爾提克的季前賽賽前，與塔圖姆在同一端半場熱身，但兩人沒有明顯打招呼或交談。布朗此役並未出賽，賽中也未久坐板凳區，相關畫面被捕捉後，立刻引發外界討論兩位前隊友是否關係生變。布朗今夏被塞爾提克交易至76人，波士頓則換回保羅喬治（Paul George）與多枚選秀權。這筆交易原本就震撼聯盟，如今布朗首次以對手身分回到波士頓，又和塔圖姆出現尷尬同框，讓昔日雙核心關係再度成為話題。卡森斯在《Gil's Arena》節目中表示，這段關係的變化不是突然發生，而是從2024年總冠軍賽期間開始。他點名當時仍執教達拉斯獨行俠的基德，曾公開稱布朗是塞爾提克「最好的球員」，這番話等於把布朗與塔圖姆的比較搬上檯面。卡森斯直言，基德當時是在打心理戰，試圖挑動塞爾提克內部競爭情緒。節目主持人亞瑞納斯（Gilbert Arenas）也認同這個說法，認為基德利用布朗在2024年東區決賽與總冠軍賽期間聲勢上漲的背景，試圖讓塔圖姆產生情緒反應。2024年總冠軍賽期間，基德確實曾公開稱讚布朗，並表示「杰倫是他們最好的球員」，當時就被外界解讀為試圖製造塔圖姆與布朗之間的比較壓力。塔圖姆當時回應，塞爾提克知道有人試圖在兩人之間製造隔閡；布朗也曾強調，全隊都專注於各自角色與任務。最終塞爾提克仍在2024年奪下總冠軍，布朗拿下總冠軍賽MVP。不過，「誰才是塞爾提克一哥」的討論從未真正停下，隨著布朗今年夏天被交易到76人，這段昔日搭檔關係也被重新放大檢視。76人與塞爾提克新賽季首度例行賽交手將在11月登場，布朗也預計之後正式重返TD花園接受波士頓球迷反應。塔圖姆雖曾在受訪時表示自己仍愛著布朗，塞爾提克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也淡化外界猜測，但從季前賽同場零互動的畫面來看，這段曾經共同奪冠的搭檔關係，短時間內恐怕仍會被美媒持續放大。