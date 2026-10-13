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8人扛木床進場、還擬變裝演出？彩排畫面惹議

返國述職傳出已遞辭呈、尋找接任人選

被網友封為「最帥大使」的中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民近日傳出閃電請辭，外交部則證實他返國述職。而有媒體今（13）日報導，導火線可能與駐處國慶酒會表演發想有關。徐蔚民原規劃由8名馬紹爾民眾扛著木床為轎，由他坐在上方進場，另安排當地民眾在前方引導，甚至還打算在酒會中進行變裝演出；相關彩排畫面曝光後，消息傳回外交部才遭否決。徐蔚民去年底才派任馬紹爾群島，大使館公布肖像照後因外型亮眼受到網友關注，還被戲稱「帥到以為是AI照片」。不過，根據《聯合新聞網》報導，今年各駐外館處籌辦國慶酒會期間，徐蔚民發想多個表演橋段，其中一段彩排影片顯示，徐蔚民坐在由8名當地民眾扛在肩上的木床上，另一名民眾走在前方做出灑水或灑花瓣動作，隊伍搭配音樂緩慢前進；另一段影片中，館員還詢問坐在木床上的徐蔚民是否需要調整速度？報導指出，外交部雖認為當地對抬轎、搭乘轎床本身未必有負面含義，但對在國慶酒會正式場合以此形式登場仍有疑慮，加上徐蔚民還曾構思變裝演出，因此最後叫停相關安排。該報導也表示，相關表演遭否決後，徐蔚民仍陸續提出其他國慶節目構想，但都未獲批准，而這恐是徐蔚民此次返國述職的原因之一；外交部在國慶酒會前將他召回後，雙方溝通未果，徐蔚民已提出辭呈，外交部也開始尋找接任人選。