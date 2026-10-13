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酸沈伯洋「10分鐘就能辯」 楊沛緰：正式辯論不是街頭叫陣

10/31撞同志大遊行、車掃 蔣營：辯論可安排晚間

針對民進黨台北市長參選人沈伯洋聲稱，10月31日辯論日期是由蔣萬安陣營提出，蔣萬安競選辦公室今（13）日反駁，10月31日是TVBS與三立電視兩家主辦單位考量籌備時間後，提出最早可行的建議日期，從來不是蔣營提出。蔣陣營當場同意並立即調整行程，反倒是沈陣營遲遲無法確認，批評沈伯洋如今竟「顛倒是非、刻意誤導」。蔣萬安競辦發言人楊沛緰指出，沈伯洋整天喊著「10分鐘、今天晚上就能辯」，但正式電視辯論不是街頭叫陣，需要一定的籌備時間，以這樣的態度面對嚴肅的市政議題，更令人感到不安。楊沛緰反問，難道招商輝達，也要傳訊息給輝達執行長黃仁勳說：「你什麼時候要來？10分鐘後也可以，今天晚上就來看地！」她質疑，若連基本籌備程序與專業協調都視為兒戲，要如何說服台北市民將龐大的市政交給沈伯洋？針對10月31日辯論日期與同志大遊行、沈伯洋車隊掃街行程衝突，楊沛緰表示，蔣萬安任內三次同志大遊行都有參與，今年也不例外，辯論會同樣可以透過協調安排在晚間舉行。楊沛緰指出，沈伯洋一方面不斷強調「隨時都能辯」，另一方面卻又提出當天有車掃行程，反問難道是要主辦單位及蔣萬安陣營，配合沈伯洋的選舉行程？楊沛緰最後強調，蔣萬安已經同意10月31日舉辦辯論，現在就等沈伯洋確認。與其每天隔空叫陣，不如拿出誠意、尊重主辦單位，盡快敲定日期。她批評，若只是把「辯論」當成叫陣工具，而非真心促成辯論，這樣的態度最終不會獲得多數市民認同。