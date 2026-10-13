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LINE「無聲訊息」11月起收費！不訂閱就不能用

▲LINE的「無聲傳送」功能大約於 2020 年底至 2021 年左右以實驗功能形式上線，是相當實用的功能之一，但LINE已經公告預計11月初會改為付費會員專屬功能。（圖／NOWnews資料照片）

LINE「無聲訊息」怎麼用？半夜傳訊也不怕吵醒別人

▲LINE於10月13日在App內發布最新公告，宣布原本於LINE Labs提供體驗的「無聲訊息」功能，將自11月初起轉為LINE Premium會員專屬功能。（圖／翻攝LINE App）

LINE近期收回兩項免費功能

▲使用LINE無聲傳送前需要先到Lab開啟此功能。(圖／螢幕截圖)

LINE今（13）日發布最新公告，宣布深受不少用戶喜愛的「無聲訊息」功能，將於2026年11月初正式轉為LINE Premium會員專屬功能，未來想在不打擾對方的情況下傳送訊息，就必須付費訂閱，每月費用為165元。LINE近期動作頻頻，日前才宣布「編輯訊息」將於10月20日起改為付費功能，如今連無聲訊息也要收費，等於短時間內有兩項原本能免費使用的功能接連改為會員限定。根據LINE於10月13日發布的官方公告，目前在LINE Labs提供免費體驗的「無聲訊息」功能，已完成階段性測試，將於2026年11月初正式轉為LINE Premium專屬功能，未來一般免費用戶將無法繼續使用，必須訂閱付費會員才能保留這項服務。LINE官方也提醒，想要繼續使用無聲訊息及其他會員專屬功能，用戶除了訂閱LINE Premium，還必須將LINE更新至26.17.0（含）以上版本。至於確切收費日期，官方目前僅表示11月初，尚未公布正式切換日期。「無聲訊息」是不少LINE用戶常用的貼心功能，尤其適合深夜傳訊、工作交辦，或不希望打擾對方休息的情境。與一般傳送訊息不同，使用無聲訊息時，對方手機不會發出提醒音效，也不會跳出彈出視窗或推播通知。目前想要免費使用無聲訊息，可以先進入LINE「主頁」，點選右上角「設定」，找到「LINE Labs」並開啟「無聲訊息」功能。接著進入聊天室輸入文字，長按傳送按鈕，就會出現「正常傳送」與「無聲傳送」兩種選項，選擇後者即可在不觸發通知的情況下送出訊息。LINE近期陸續調整多項功能，除了將原本免費使用的「編輯訊息」、「無聲訊息」改為LINE Premium會員專屬。