LINE今（13）日發布最新公告，宣布深受不少用戶喜愛的「無聲訊息」功能，將於2026年11月初正式轉為LINE Premium會員專屬功能，未來想在不打擾對方的情況下傳送訊息，就必須付費訂閱，每月費用為165元。LINE近期動作頻頻，日前才宣布「編輯訊息」將於10月20日起改為付費功能，如今連無聲訊息也要收費，等於短時間內有兩項原本能免費使用的功能接連改為會員限定。
LINE「無聲訊息」11月起收費！不訂閱就不能用
根據LINE於10月13日發布的官方公告，目前在LINE Labs提供免費體驗的「無聲訊息」功能，已完成階段性測試，將於2026年11月初正式轉為LINE Premium專屬功能，未來一般免費用戶將無法繼續使用，必須訂閱付費會員才能保留這項服務。
LINE官方也提醒，想要繼續使用無聲訊息及其他會員專屬功能，用戶除了訂閱LINE Premium，還必須將LINE更新至26.17.0（含）以上版本。至於確切收費日期，官方目前僅表示11月初，尚未公布正式切換日期。
LINE「無聲訊息」怎麼用？半夜傳訊也不怕吵醒別人
「無聲訊息」是不少LINE用戶常用的貼心功能，尤其適合深夜傳訊、工作交辦，或不希望打擾對方休息的情境。與一般傳送訊息不同，使用無聲訊息時，對方手機不會發出提醒音效，也不會跳出彈出視窗或推播通知。
目前想要免費使用無聲訊息，可以先進入LINE「主頁」，點選右上角「設定」，找到「LINE Labs」並開啟「無聲訊息」功能。接著進入聊天室輸入文字，長按傳送按鈕，就會出現「正常傳送」與「無聲傳送」兩種選項，選擇後者即可在不觸發通知的情況下送出訊息。
LINE近期收回兩項免費功能
LINE近期陸續調整多項功能，除了將原本免費使用的「編輯訊息」、「無聲訊息」改為LINE Premium會員專屬。
編輯訊息：能在訊息送出後15分鐘內修改文字，10月20日改為LINE Premium會員專屬功能。
無聲訊息：不會觸發對方手機的訊息通知音效與彈出通知，11月初改為LINE Premium會員專屬功能。
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根據LINE於10月13日發布的官方公告，目前在LINE Labs提供免費體驗的「無聲訊息」功能，已完成階段性測試，將於2026年11月初正式轉為LINE Premium專屬功能，未來一般免費用戶將無法繼續使用，必須訂閱付費會員才能保留這項服務。
LINE官方也提醒，想要繼續使用無聲訊息及其他會員專屬功能，用戶除了訂閱LINE Premium，還必須將LINE更新至26.17.0（含）以上版本。至於確切收費日期，官方目前僅表示11月初，尚未公布正式切換日期。
「無聲訊息」是不少LINE用戶常用的貼心功能，尤其適合深夜傳訊、工作交辦，或不希望打擾對方休息的情境。與一般傳送訊息不同，使用無聲訊息時，對方手機不會發出提醒音效，也不會跳出彈出視窗或推播通知。
目前想要免費使用無聲訊息，可以先進入LINE「主頁」，點選右上角「設定」，找到「LINE Labs」並開啟「無聲訊息」功能。接著進入聊天室輸入文字，長按傳送按鈕，就會出現「正常傳送」與「無聲傳送」兩種選項，選擇後者即可在不觸發通知的情況下送出訊息。
LINE近期陸續調整多項功能，除了將原本免費使用的「編輯訊息」、「無聲訊息」改為LINE Premium會員專屬。
編輯訊息：能在訊息送出後15分鐘內修改文字，10月20日改為LINE Premium會員專屬功能。
無聲訊息：不會觸發對方手機的訊息通知音效與彈出通知，11月初改為LINE Premium會員專屬功能。