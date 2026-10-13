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日本演藝圈傳出喜訊！星野源與新垣結衣結婚5年，今（13）日透過共同聲明宣布第一胎平安誕生，正式升格新手爸媽。夫妻倆感謝一路支持與守護他們的粉絲及相關人士，並表示未來將共同守護這個新生命。星野源與新垣結衣在聲明中表示：「在此向大家報告，我們的第一個孩子誕生了。在許多人的支持下，得以平安迎接今天。」不過兩人並未進一步透露孩子的性別、出生日期等細節，希望保留家人的私人空間。夫妻倆也向一路提供協助、默默守護他們的工作夥伴與粉絲致謝，並承諾會珍惜、守護這個新生命，努力讓孩子在平穩且充實的生活中成長。面對全新的人生階段，星野源與新垣結衣表示：「身為父母，也身為一個人，我們希望能夠一起持續努力。」最後請外界繼續給予溫暖守護，聲明並以夫妻兩人的名字共同署名，分享初為人父、人母的喜悅。星野源與新垣結衣因2016年日劇《月薪嬌妻》結緣，兩人在劇中飾演夫妻，自然又甜蜜的互動深受觀眾喜愛。2021年5月19日，兩人共同宣布結婚，讓劇迷又驚又喜，更被形容是「逃恥婚」。婚後兩人始終低調保護私生活，鮮少公開放閃，如今在結婚5年後迎來第一個孩子，也讓不少喜愛兩人的粉絲獻上祝福。