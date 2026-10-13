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電池協會攜6會員亮相能源展

能源管理法9月迎來睽違近十年重大修法，市場焦點也轉向投資效益、系統安全、維運管理等整體規劃。台灣電池協會明（14）日參加能源展，從不同產業環節呈現電池產業的技術與整合能量，理事長劉慧啟指出，國際市場對安全與產品生命週期管理要求提高，如何強化上下游合作，並讓不同環節的技術與國際標準接軌，將成為產業下一階段重要課題。台灣電池協會會員從關鍵材料與零組件、電芯模組，一路延伸至電源管理、系統應用、測試驗證及回收循環，涵蓋電池產業鏈不同環節。六家參展會員分別展現不同專業，映興電子聚焦高電流、高耐壓及防水連接方案，服務能源、工業、車用與伺服器應用；矽谷能源展出高彈性儲能系統與AI主動偵測防護技術，回應工商業儲能需求。優力國際驗證提供電池與儲能測試、驗證及市場准入服務，協助產品接軌國際規範。暐誠國際驗證專注產品安全、可靠度及新能源測試驗證，協助業者拓展海外市場；天宇工業聚焦AI資料中心、智慧能源管理與SI系統整合，呈現多元能源應用；台灣地方再生公司則結合產學夥伴共同參展，促進綠色能源、電池技術與資源循環交流。劉慧啟表示，台灣具備電子電機、資通訊、精密製造及系統整合基礎，完整產業分工是發展電池產業的重要優勢。近期企業對儲能的思考逐漸從「是否設置」，轉向兼顧成本、效益、安全與實際運轉，且無論儲能、電動運輸或智慧製造等相關領域，也不再只是要求規格或成本，而是包括材料品質、模組設計、電源管理、系統安全、測試驗證及後端循環，都會影響產品能否進入市場。