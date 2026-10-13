獲選「2026台中100碗」的台中牛肉麵老店「上泓園川燙牛肉麵」，長年提供正式消防員平日免費用餐，沒想到近日卻遭顧客質疑「獨厚特定職業」，認為這樣的優惠並不公平，可能影響一般消費者的購買意願。老闆得知後公開反擊，強調這是自己的經營選擇，並揭露持續11年請消防員吃麵的原因，源自2015年桃園新屋大火造成6名消防員殉職，當時身為全職爸爸的他深受觸動，決定用一碗熱食表達支持。事件曝光後，大批網友留言力挺，直呼要用新台幣挺爆。
牛肉麵店免費請消防員吃11年遭酸！老闆怒回：這是我的自由
位於台中西區、鄰近科博館的「上泓園川燙牛肉麵」，經營至今約20年，以生牛肉片搭配滾燙高湯現場川燙的方式聞名，並獲選「2026台中100碗」推薦。店家在Google地圖累積超過1400則評論，平均評分達4.5顆星，過去也曾接待藝人、配合美食節目拍攝，藝人玖壹壹成員春風也是常客。
除此之外，店家多年來還有一項暖心之舉，就是讓正式消防員在平日到店免費用餐，藉此向第一線救災人員表達敬意。不過，這項善意近日卻引來不同聲音，竟有顧客在Google評論中留下4顆星，並寫道：「獨厚特定職業有優惠的話，一般人不會想買。」
面對質疑，老闆直接回應：「這是我的自由，有讓你出到錢嗎？消防員會在急難時用自己的生命拯救你，我這10幾年消防員免費用餐是我的事！輪不到你說三道四。」
2015年新屋大火深受衝擊！老闆堅持請客消防員被讚爆
至於為何堅持提供這項優惠？老闆解釋，起因是2015年桃園新屋大火，當時共有6名消防員殉職。事發那年，他正擔任全職爸爸，在家照顧年僅1歲的女兒，看到新聞後深受衝擊，想到殉職的消防員也都是別人的孩子，心中格外難受。
因此老闆決定利用自己經營餐飲店的能力，替消防人員做一點實際的事。老闆坦言，小店沒有能力捐贈消防車或救護車，但至少能讓消防弟兄到店裡免費吃上一頓熱騰騰的飯，這是自己做得到的事。
從2015年至今，這項承諾已持續11年，老闆也告訴自己：「只要店還在，這個優惠就不會取消！」
老闆表示，自己經營這家店已有20年，平時收到一星評論並不會太在意，也沒有打算透過利益交換來換取五星好評。但這次看到有人因為消防員享有免費用餐而提出質疑，仍讓他相當氣憤，直言這是第一次遇到針對這項善舉的負面聲音。
貼文曝光後，引來1.5萬人按讚，網友們紛紛留言狂讚，「我挺優惠消防員的店家」、「支持老闆的善心，你很棒」、「男友是消防員，我們有一起去吃過這間牛肉麵，老闆人非常好，東西也很好吃」、「麵很好吃～我願意用新台幣換」、「祝老闆業績長紅，下次去台中一定去捧場」。
面對外界聲援，老闆也表示，店家不接受捐款，也沒有開放待用餐，希望將對消防人員的支持留在日常經營中，繼續用一碗熱食傳遞心意。
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位於台中西區、鄰近科博館的「上泓園川燙牛肉麵」，經營至今約20年，以生牛肉片搭配滾燙高湯現場川燙的方式聞名，並獲選「2026台中100碗」推薦。店家在Google地圖累積超過1400則評論，平均評分達4.5顆星，過去也曾接待藝人、配合美食節目拍攝，藝人玖壹壹成員春風也是常客。
除此之外，店家多年來還有一項暖心之舉，就是讓正式消防員在平日到店免費用餐，藉此向第一線救災人員表達敬意。不過，這項善意近日卻引來不同聲音，竟有顧客在Google評論中留下4顆星，並寫道：「獨厚特定職業有優惠的話，一般人不會想買。」
面對質疑，老闆直接回應：「這是我的自由，有讓你出到錢嗎？消防員會在急難時用自己的生命拯救你，我這10幾年消防員免費用餐是我的事！輪不到你說三道四。」
至於為何堅持提供這項優惠？老闆解釋，起因是2015年桃園新屋大火，當時共有6名消防員殉職。事發那年，他正擔任全職爸爸，在家照顧年僅1歲的女兒，看到新聞後深受衝擊，想到殉職的消防員也都是別人的孩子，心中格外難受。
因此老闆決定利用自己經營餐飲店的能力，替消防人員做一點實際的事。老闆坦言，小店沒有能力捐贈消防車或救護車，但至少能讓消防弟兄到店裡免費吃上一頓熱騰騰的飯，這是自己做得到的事。
從2015年至今，這項承諾已持續11年，老闆也告訴自己：「只要店還在，這個優惠就不會取消！」
貼文曝光後，引來1.5萬人按讚，網友們紛紛留言狂讚，「我挺優惠消防員的店家」、「支持老闆的善心，你很棒」、「男友是消防員，我們有一起去吃過這間牛肉麵，老闆人非常好，東西也很好吃」、「麵很好吃～我願意用新台幣換」、「祝老闆業績長紅，下次去台中一定去捧場」。
面對外界聲援，老闆也表示，店家不接受捐款，也沒有開放待用餐，希望將對消防人員的支持留在日常經營中，繼續用一碗熱食傳遞心意。