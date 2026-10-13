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日本規劃今年修訂安保三文件 核潛艦議題引關注

外交部：歡迎日本關切印太安全 將密切關注修訂內容

日本政府傳出將在今年內修訂「安保三文件」，其中核政策與核動力潛艦是否納入討論受到關注。日本防衛大臣小泉進次郎近期也表示，面對日益嚴峻的安全環境，政府將在不排除任何選項的情況下討論防衛政策，對於核動力潛艦則強調目前尚未定案。對此，外交部台灣日本關係協會秘書長洪英傑今（13）日表示，台灣歡迎日本關切印太安全，目前日方仍在討論草案修正方向與具體內容，外交部會密切關注相關發展。日本政府現行「安保三文件」包括《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》及《防衛力整備計畫》，高市內閣已表明，將以今年內完成「安保三文件」修訂為目標，持續推進相關討論。日本政府指出，與2022年制定現行「安保三文件」時相比，安全保障環境正加速變化，包括印太地區中國、北韓持續增強軍事力量，以及中俄、俄朝合作深化；另一方面，俄烏戰爭也凸顯大量運用無人載具等新型態作戰，以及因應長期戰的重要性，成為此次修訂的重要背景。值得注意的是，日本防衛大臣小泉進次郎近期多次表示，包括「無核三原則」及核動力潛艦等過去較難討論的議題，都應在不設禁忌、不排除選項的情況下進行討論。他更進一步表示，目前不會預設特定結論，但日本周邊安全環境「幾乎可以說完全沒有可以樂觀的因素」，有必要廣泛討論各種選項。而針對日本可能在安保三文件修訂過程中觸及核政策及核動力潛艦議題，洪英傑今在外交部例行記者會上表示，據了解，高市內閣正在規劃今年修訂安保三文件，以因應日益嚴峻的區域及國際安全環境，「關於日本關切印太的安全，我們也是表達歡迎之意」。洪英傑指出，目前日方持續針對草案修正方向及具體內容進行討論，尚未有定論，外交部會密切關注相關發展。洪英傑強調，台灣與日本同樣享有自由、民主與法治等基本價值，也是第一島鏈的重要戰略節點，雙方互為重要夥伴與友人。面對日益複雜的區域情勢，外交部將持續秉持「總合外交」理念，深化與日本及其他理念相近友盟在區域安全、防衛韌性等領域的交流合作，共同促進印太區域和平、穩定與繁榮。