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▲新垣結衣（左）與星野源（右）因為合作《月薪嬌妻》認識，後來低調交往，在2021年宣布婚訊。（圖／翻攝自X@nigehaji_tbs）

新垣結衣、星野源報喜聲明：

大家好～

這次想向大家報告，我們的第一個孩子已經出生了。

多虧了許多人的支持，我們才能平安迎來今天。 一路走來，承蒙大家給予許多幫助，對於一路守護著我們的所有相關人士，以及一直以來支持我們的各位，我們由衷地表示感謝。

為了好好守護這個新生命，讓孩子能夠度過平穩、豐盛的每一天，我們也希望身為父母、身為一個人，能夠與孩子一同成長、持續精進。

今後也懇請大家繼續給予我們溫暖的關懷與支持。

日本女神新垣結衣2021年5月宣布與星野源結婚，今（13）日再度公布喜訊，兩人透過官方聲明表示，自己的第一個孩子已經出生，消息曝光震撼大眾，因為新垣結衣從懷孕到生子完全沒有被狗仔捕捉，小孩到底出生多久，他們也沒說明。不過日媒早就密切觀察此事，發現新垣結衣從2023年開始就不與啤酒商續約代言，2024年時更和星野源搬到隱密度更高的住宅區，認為他們備孕生子早有預兆。根據日媒《女性自身》報導，新垣結衣從2021年開始代言Asahi（朝日啤酒）旗下的Maruefu生啤酒，當時廣告效果極佳，一度賣爆導致供不應求，這也讓Asahi緊抓商機，每年都跟新垣結衣續約。但2023年1月時，卻傳出Asahi另找代言人的消息，當時是新垣結衣主動提出不再續約，讓日媒聯想到她是為了懷孕做準備。到了2024年，新垣結衣與星野源更大動作搬家，改住進一處隱密度更高的高級住宅區。當時外界一度以為兩人分居，還在擔心他們感情不和，後來才知道是買了新房子。雖然新家的售價外界不得而知，但據日媒《FRIDAY》報導，房仲透露，這間房子屬於3房、2廳的格局，若以租金來算，該處月租超過150萬日幣（約台幣32萬元），是非常稀有的高級住家，且通道不太會與鄰居見面。新垣結衣夫妻搬到此處，應該就是為了懷孕、生小孩做準備，不想被狗仔打擾。其實新垣結衣與星野源個性都很低調，他們當初宣布婚訊時，也說明不會舉辦婚禮，兩人都屬於喜歡宅在家的個性。星野源當初公布婚訊時，曾誇新垣結衣雖然是大明星，但私下個性卻很踏實、隨和，是相當真誠的女孩；新垣結衣則誇星野源帶給她溫暖與信賴感，兩人最終才從同事變成情人，步入婚姻。