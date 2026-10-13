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新垣結衣、星野源宣布當爸媽 寶寶性別未公開

新垣結衣沉癮1年多原因曝光 2025作品掛蛋

星野源、新垣結衣都是夜貓子 越相處越合拍

📌星野源、新垣結衣生子聲明全文：

▲星野源透過官網公開孩子出生的喜訊。（圖／sp.amuse.co.jp）

日本「國民老婆」新垣結衣與歌手星野源2021年因《月薪嬌妻》假戲真做宣布結婚，轟動日本演藝圈，沒想到相隔5年，夫妻倆今（13）日再度無預警宣布喜訊，第一個孩子已平安出生，直接跳過懷孕消息讓外界又驚又喜。其實新垣結衣近2年幾乎神隱，電視劇、電影作品大幅減少，2025年曝光的廣告更只剩3支，甚至一度傳出引退，如今突然升格當媽，才發現原來只是在備孕生子，就跟當年嫁給星野源一樣，十分低調、超級保密。新垣結衣與星野源今天透過聯名聲明報喜，宣布迎來第一個孩子，感性表示：「多虧許多人的支持，我們才能平安迎接這一天。」夫妻倆也承諾，未來會好好守護這個新生命，希望一家人能過著平靜、充實的日子，「無論是身為父母，還是身為一個人，我們都會一起努力、持續成長。」不過聲明並未透露寶寶的性別、出生日期，也沒有交代新垣結衣何時懷孕，保密程度跟當年突然宣布結婚幾乎一模一樣。回顧新垣結衣近年的演藝活動，其實能發現她逐漸淡出螢光幕，2023年還有電視劇作品，2024年則只剩下2部電影，2025年作品直接掛零，廣告也只剩3支。尤其她從2011年起連續14年擔任明治巧克力Meltykiss代言人，2025年也突然交棒給年僅24歲的出口夏希，另一項合作長達6年的柔軟精品牌代言，同樣改由廣瀨鈴接手，當時還曾引發外界猜測她是否準備退出演藝圈；如今孩子出生的喜訊曝光，才讓外界發現，原來這段時間她的家庭生活也迎來重大變化。其實星野源先前曾在廣播節目《星野源的All Night Nippon》罕見分享夫妻日常，透露兩人都是不愛早起的夜貓子，經常一起熬夜，有時他工作到深夜才回家，新垣結衣也還沒睡，夫妻倆便一起就寢。當時來賓日村勇紀聽完笑說：「所以你們才這麼合拍。」星野源則回答：「可能是吧，這也是結婚後才發現的事情。」他還提到夫妻倆每天都會使用同款餐具，簡單幾句話就能看出兩人私下相處的模樣。新垣結衣與星野源2016年合作《月薪嬌妻》結緣，劇中飾演夫妻的兩人，2021年5月19日突然宣布結婚，當時完全沒有公開交往的消息，直接從螢幕情侶變成真正夫妻，讓日本演藝圈相當震驚。如今結婚5年再度無預警宣布升格爸媽，兩人依舊沒有事先透露任何喜訊，始終維持默默低調的個性。致一直以來支持我們的各位各位：在此向大家報告，我們的第一個孩子平安出生了。多虧許多人的支持與幫助，我們才能平安順利地迎接這一天。對於一路以來給予我們許多協助、默默守護著我們的所有相關人士，以及一直支持著我們的每一位朋友，我們由衷表達感謝。為了好好守護這個新生命，讓孩子能夠在平靜、充實的日子裡健康成長，我們希望今後能以父母的身分，也以一個人的身分，一起努力、不斷成長。未來也希望大家能繼續溫暖地守護我們，我們將不勝感激。2026年10月13日星野源、新垣結衣