我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（13）日遭遇賣壓猛烈襲擊，加權指數開低走低，盤中一度重挫1235點，最低下探48066點，終場下跌960.65點，以48341.31點作收，跌幅1.95%，成交量放大至1兆1250.06億元。權值股台積電（2330）尾盤賣壓進一步加重，最後一盤爆出5993張賣單，終場下跌50元、跌幅1.97%，以2490元作收，收在全日最低價，台達電、聯發科等電子權值股同步走弱。美股前一交易日漲跌互見，市場避險情緒升溫，台股今日以大跌176點開出，隨後賣壓持續湧現，指數一路走低，盤中最高來到49126點，最低下探48066點，跌勢一度擴大至1235點，儘管盤中跌幅略為收斂，終場仍重挫逾960點，失守重要整數關卡。權值股成為今日盤面重災區，台積電下跌50元，收在2490元，跌幅1.97%；台達電（2308）重挫125元，收在1775元；聯發科（2454）下跌100元，收在4525元；鴻海（2317）下跌4.5元，收在240元。相較之下，廣達（2382）小漲1元，以323元作收，長榮（2603）上漲8.5元，收在264元。類股方面，電子股成為賣壓集中區，光通訊、記憶體、矽晶圓、被動元件、銅箔基板（CCL）及印刷電路板（PCB）等近期熱門族群全面承壓；相較之下，傳產中的航運、塑化及金融族群相對有撐，成為盤面少數逆勢收紅的族群。