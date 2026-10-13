我是廣告 請繼續往下閱讀

造勢場地竟是農水署土地 許宇甄質疑：誰核准借用？

王鴻薇批「靠爸選舉」 要求檢調查送蛋、借地爭議

凌濤質疑1655坪土地租金 要求農業部公開契約

國民黨立法院黨團今（13）日召開記者會，指控民進黨桃園市長參選人黃世杰繼日前出席農田水利署活動、現場發送價值超過300元雞蛋禮盒引發爭議後，10月3日競選總部成立大會又涉嫌使用農水署1655坪土地舉辦造勢活動。國民黨團書記長許宇甄質疑，黃世杰父親黃金德擔任農田水利研究發展基金會董事長，是否涉及特權關說？藍委王鴻薇更批評，黃世杰根本是「靠爸選舉」，要求農業部公開土地租借資料，並呼籲檢調介入調查。許宇甄指出，黃世杰10月3日在中壢舉辦競選總部成立大會，總統賴清德、行政院長卓榮泰均到場站台，但根據地籍資料，活動地點位於中壢區中運段145地號，屬農業部農田水利署管理土地，面積約1655坪。許宇甄表示，農水署土地是全民資產，並非特定候選人的私人後花園。依《國有財產法》第28條及《公務人員行政中立法》第9條相關規定，質疑農業部究竟依據何種法規，允許將水利用地提供競選造勢使用。許宇甄更質疑，黃世杰父親黃金德擔任農田水利研究發展基金會董事長，是否在背後穿針引線，甚至向基層公務員施壓？她要求農業部立即公布土地申請書、核准公文、租借契約、租金及保證金收據，以及近五年農水署提供土地供政治活動使用的完整紀錄，釐清是否涉及違法占用。王鴻薇表示，黃世杰先前參加農水署活動，現場發送300元雞蛋禮盒，如今又被質疑使用公有地舉辦造勢，接連引發公器私用爭議。她質疑，檢調積極查辦賄選案件，是否也應調查黃世杰相關爭議，而非因其曾任法務部次長就不聞不問。王鴻薇更批評，黃世杰過去擔任法務部次長期間，曾參加桃園多場地方活動，包括高中校慶、農會辦事處啟用及地方美食活動，質疑是否利用公職身分累積選舉資源，要求相關單位查明。桃園市議員凌濤指出，依《農田水利非事業用不動產活化收益辦法》，非事業用不動產原則上應公開標租，但目前查不到該筆土地公開標租紀錄，質疑黃世杰究竟以何種名義取得使用權。凌濤表示，若以年租金未達15萬元的例外條件計算，1655坪土地每月租金僅約1.25萬元；但他依公告地價推估，每月租金可達103萬元，質疑是否涉及特權低價租用。國民黨團強調，農水署土地不是政黨資產，要求農業部儘速公開完整申請及核准資料，釐清是否依法租借、有無繳納租金及保證金，若涉及違法使用，應依法追究責任。