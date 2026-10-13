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新垣結衣當媽媽了！她跟星野源結婚5年終於迎來第一個孩子，兩人今（13）日宣布寶寶誕生喜訊，雖然兩人是靠《月薪嬌妻》結緣，但他們最一開始合作時並沒有看上眼，是直到2021年特別篇拍攝完成後，兩人才正式走在一起。星野源去年中，曾在電台節目中被問到跟新垣結衣交往的契機是不是《月薪嬌妻》，「其實拍《月薪嬌妻》時，對結衣是完全沒感覺的。」他提到，兩人拍攝正片時有被告知「可能會拍續集」，為了怕出差錯，拍戲時其實非常兢兢業業，可以說是對新垣結衣完全沒感覺。星野源也聊到兩人的婚後生活，他透露自己跟新垣結衣都是「夜貓子型」，兩個人總是一個熬夜到很晚才睡覺；若是隔天有演員工作，則會變成早起派，跟另一半作息相反，不過，拍攝結束後，就可以回家跟心愛的人一起吃晚餐，然後再一起睡覺，這種生活對他來說非常幸福，就​​​​​​像名曲〈戀〉的歌詞：「因為肚子餓了，因此朝著有你的家回來了。」星野源跟新垣結衣在2021年5月19日宣布結婚，跳過公開緋聞環節，兩人是直接結婚，再加上時間點是在《月薪嬌妻》特別篇拍攝結束沒多久，完全就跟劇情一樣「先婚後愛」，如今5年過後，兩人終於迎來愛的結晶，讓所有粉絲都興奮地獻上祝福。