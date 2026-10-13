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熊本7月遭規模7.1強震 台灣民間捐款逾3億元

不只震後捐款 外交部盼延伸防災、減災及救災合作

木村敬帶熊本熊來台致謝 感謝台灣「雪中送炭」

日本熊本縣今年7月28日發生規模7.1強震，台灣政府及民間第一時間伸出援手，民間捐款累計超過新台幣3億元。外交部台灣日本關係協會秘書長洪英傑今（13）日表示，本月初熊本縣知事木村敬更特別帶著「熊本熊」來台，親自感謝台灣人民對災後重建的支持；外交部也期盼，台日長年在重大災害發生後互相援助的經驗，未來能進一步延伸至平時防災、減災、救災及災後重建等領域合作。洪英傑今在外交部例行記者會上指出，熊本縣7月28日發生規模7.1強震，造成當地嚴重災情，我國政府及民間在第一時間向熊本伸出援手，外交部也隨即委託國合會開設民間捐款賑災專戶，獲得國內企業、民間團體及社會大眾踴躍響應，最終累積募款金額超過新台幣3億元。洪英傑指出，本月初熊本縣知事木村敬特別率團來台，更帶著台灣民眾熟悉的熊本熊同行，親自向台灣表達謝意，「感謝台灣人民踴躍的捐款，為熊本災後重建帶來溫暖的支持力量」。外交部9月也曾舉行民間賑災捐款儀式，將來自台灣各界的善款交予日方，希望協助熊本災後復原及重建。洪英傑表示，台灣與日本同樣位處自然災害頻繁的區域，多年來每當彼此遭遇重大災害，雙方總會在第一時間伸出援手，已形成超越國界的互助典範。外交部期待，台、日除了災害發生時相互協助之外，未來也可以把這段經驗延伸到平時的防災、減災、救災，還有災後的重建工作，以及相關的合作而木村敬10月初與熊本縣議會議長內野幸喜訪台期間，震災後2個多月來，台灣提供的大量物資與善款成為熊本的重要助力，感謝台灣各界在災後持續提供援助。訪團也陸續前往台中、台南及高雄等地，向地方政府及民眾致謝。另外，熊本熊更一度現身台北街頭，一早向民眾發送以熊本食材製作的早餐，包括阿蘇牛奶海鹽麵包、日式蕎麥麵及熊本麥味噌豬排丼飯等，現場吸引不少民眾排隊拍照、互動。木村敬還以中文喊出「熊本好吃」，一方面向台灣民眾表達災後援助的感謝，也藉此推廣熊本觀光、美食及農特產品。