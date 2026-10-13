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▲「臺南市區鐵路地下化計畫」永久軌切換，列車影響情形。（圖／臺鐵公司提供）

▲11月9日預定停駛車次表。（圖／臺鐵公司提供）

▲集集線11月9日公路接駁服務時刻表。（圖／臺鐵公司提供）

台鐵乘車旅客留意，因為台南鐵路地下化永久軌切換，10月16日（五）22:00至翌日06:00，部分表定列車將停駛或截短行駛改由公路接駁，預計影響對號列車2列次、區間(快)車16列次。另，11月9日因「交通事業鐵路人員升資考試」11月9日停駛西部幹線、東部幹線對號列車12列次，以及停駛非對號列車(區間車及區間快車)共53列次，並調整行駛區間18列次。為迎來臺南鐵路地下化通車，鐵道局與臺鐵公司預計在115年10月16日（五）22:00至翌日06:00，進行最關鍵的軌道、號誌及電車線系統切換施工。配合施工作業，部分表定列車將停駛或截短行駛改由公路接駁，預計影響對號列車2列次、區間(快)車16列次，共計18列次。另一方面，由於「115年交通事業鐵路人員升資考試」將在11月7日至11月9日辦理，臺鐵司機員共有328人報考人數，影響期間內乘務人力。經調整預備人力、調整例假、跨單位人力支援、駕駛督導人力支援列車駕駛乘務，及優先停駛貨物列車等措施後，受影響乘務人力約60人。為降低對客運服務之衝擊，臺鐵11月9日停駛西部幹線、東部幹線對號列車12列次，以及停駛非對號列車（區間車及區間快車）共53列次，並調整行駛區間18列次；另，集集線將以公路接駁方式辦理。