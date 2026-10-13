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民眾黨主席黃國昌將於本週四（15日）直播專訪台北市長蔣萬安，引發外界關注。黃國昌今（13）日受訪表示，這次就是「直球對決」，沒有什麼需要特別準備，也希望訪談不要太過嚴肅，大家可以平常心看待。他也提到，過去與蔣萬安曾在立法院擔任同事，2016年還一起為《勞動基準法》修法議題努力，希望這次能有比較長的時間，與蔣萬安好好聊聊。黃國昌12日在社群平台預告，蔣萬安將於15日晚間8時登上其直播節目《民眾有本4，直球問大事》，並表示當天將「直球對決、絕不冷場」。蔣萬安也回應，期待藉由專訪向外界說明過去四年的施政成績，以及未來台北市的發展願景。黃國昌今受訪表示，週四與蔣萬安的直播就是直球對決，因此沒有什麼需要特別準備，也希望當天不要太過嚴肅，大家平常心看待，歡迎有興趣的網友上線觀看。黃國昌指出，希望這次能安排比較長的時間，與蔣萬安好好聊聊。畢竟兩人過去曾是立法院同事，2016年一起進入立法院服務，當時也曾針對《勞動基準法》修法議題共同努力。