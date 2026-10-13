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▲果凍示意圖（圖／截自日文新聞網）

日本奈良縣發生一起令人心碎的幼兒窒息意外。奈良縣鳩鳩町（町，日本市町村級行政區）一所私立認定兒童園「曙光幼兒教育保育學院」，上月傳出一名4歲男童在食用園方提供的「冷凍果凍」時不慎噎住，當場失去意識並引發心肺功能停止（OHCA）。雖經緊急送往醫院搶救，但男童仍在奮鬥多日後，於本月宣告不治，詳細事故原因與責任歸屬目前正由相關單位調查中。據當地消防部門與政府單位說明，這起意外發生於上個月15日下午4時左右。當時托兒中心的工作人員發現該名4歲男童在吃果凍時突發噎嗆、陷入昏迷，隨即撥打電話通報求救。救護人員趕抵現場時，男童已無呼吸心跳，情況相當危急。儘管第一時間將其送往醫院全力搶救，仍未能挽回這條幼小生命。果凍因質地滑順且彈性高，向來是幼兒窒息意外的高風險食物之一。當果凍被凍成硬塊後，不僅體積與形狀不易因咬合而變形，且在口中滑動速度極快，幼兒一旦咬食不當或直接吞嚥，極易完整塞住呼吸道。此外，冷凍果凍融化時釋放的水分與硬塊表面，也容易引發吞嚥反射失調，進一步增加窒息機率。事實上，日本衛生與兒童福利單位過去曾多次針對「一口果凍」及小顆粒高黏性食物發出警告，建議家長與托兒機構在提供此類點心給學齡前兒童時，務必將其切成細碎小塊，並在大人的全程監視下食用。這起悲劇不僅引發日本社會對幼兒園點心採購與安全評估的嚴格檢討，也再次為全球托育機構與家長敲響警鐘。專家提醒，針對吞嚥功能尚未發育完全的幼童，應盡量避免提供冷凍果凍、硬糖果、整顆葡萄及蒟蒻等易造成氣道梗塞的食物，落實飲食安全監護，才能防止類似憾事再度發生。