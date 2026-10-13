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流感、新冠疫苗再加購 疾管署估11月配送

今年流感疫苗及新冠疫苗打氣旺！疾管署統計自10月1日至10月12日，國內流感疫苗接種數累計約226.7萬人次；新冠疫苗累計接種78.1萬人次。疾管署宣布，將再增購17.4萬劑Novavax XFG疫苗、開口合約20萬劑流感疫苗，同時再加購10萬劑流感疫苗。總計加購47.4萬劑新冠流感疫苗。依據疾管署監測資料顯示，國內流感疫情緩降惟仍處流行期，第40週(10/4-10/10)類流感門急診就診計12萬8847人次，較前一週下降8.9%。另上週(10/6-10/12)新增144例流感併發重症病例及46例死亡。疾管署副主任李佳琳指出，國內新冠肺炎疫情下降，第40週(10/4-10/10)新冠門急診就診計5261人次，較前一週(9/27-10/3)下降35.2%；上週(10/6-12)新增21例本土重症病例及15例本土死亡病例。 本季(2026/10/1-2027/9/30)累計31例本土重症，其中5例死亡。自10月1日新冠、流感疫苗開打至12日止，國內流感疫苗接種數累計約226.7萬人次，為去年同期196萬人次的1.16倍、新冠疫苗接種累計已逾78.1萬人次，為去年同期53.7萬人次的1.5倍，接種情形踴躍。疾管署副署長林明誠說，為儲備不同製程的新冠疫苗以供不適合接種mRNA疫苗者接種，今年已採購20萬劑Novavax XFG疫苗，其中首批15萬劑已運抵台灣並完成封緘作業，為各縣市規劃安排接種院所，將自今年10月19日起新增提供滿12歲以上公費對象接種。因應今年民眾接種新冠疫苗情形踴躍，林明誠表示，疾管署將再增購17.4萬劑Novavax XFG疫苗，預計於疫苗進口並完成後續查驗及配送作業後，最快可於11月中旬提供民眾接種。林明誠提到，流感疫苗方面，因應流感疫情持續及健康幣政策提升民眾接種意願，為保障各類高風險族群健康並降低重症與死亡風險，疾管署將額外下訂20萬劑公費流感疫苗，另預計再增購10萬劑，刻洽廠商現貨供應量，如順利將於11月上旬配送至各地方衛生局，保障民眾接種權益。疾管署呼籲，接種流感及新冠疫苗是預防疾病的最好方法之一，長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成接種，在流行高峰前獲得保護力，並降低感染後發生重症和死亡之風險。疾管署提醒，民眾參加聚會、聚餐或是與長者幼兒接觸時，務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如有危險徵兆，包含呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應儘速就醫，以及時獲得診治。