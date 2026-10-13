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民進黨台北市長參選人沈伯洋近期網路聲量攀升，民眾黨主席黃國昌日前批評，沈伯洋過去在立法院經常對他「大呼小叫」，如今只是政治包裝。對此，沈伯洋回應「我都不知道該怎麼回答這個問題了」。黃國昌今（13）日再度反擊，強調自己說的都是真的，相關影片在網路上非常多，更直言沈伯洋若正面回應，「現在製造出來的完全不認識的人設不就破功了嗎？」黃國昌日前指沈伯洋都對他「大呼小叫」；沈伯洋則表示，自己不知道該如何回應黃國昌的指控，並強調熟識他的朋友都知道他是個溫和的人。黃國昌今受訪時再度表示，「我說的都是真的啊」，強調網路上有非常多相關影片，自己當時只是坐在議場裡，連一句話都沒說，沈伯洋就歇斯底里地大聲咆哮、謾罵，這些影片要找出來應該一點都不困難。黃國昌更直言，正因為自己所說的都是事實，沈伯洋才不知道該如何回應，否則一旦正面回答，「現在製造出來的完全不認識的人設不就破功了嗎？」