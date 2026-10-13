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香港「文青女神」袁澧林甫以《第四幕》入圍今年金馬獎影后，她今（13）日凌晨在IG發布長文，痛揭入行以來屢屢遭受各種形式性騷擾的經驗，包括被男記者比喻為坐檯小姐、男導演當面酸她「妳的型不是別人想上的」及幕前人員問「妳喜歡我的X嗎」等，震驚各界，其他一線女星王淨、余香凝也都以轉發、留言等方式公開力挺。袁澧林表示，今年初宣傳電影《電競女孩》，負責專訪的男記者一坐下來，便對著包含她在內的7名受訪女性說「我好像坐檯」，袁澧林說，對方將一場嚴肅的電影宣傳訪問化為酒店場景，直接將受訪女性視為性產物及被消費的位置，完全扼殺演員們事前為專訪所作出的準備與努力。對於男記者失言，袁澧林當場警告「你這句說話非常不恰當！你要不然閉嘴，要不然道歉」，沒想到，對方沒有立刻道歉，反而找各種理由搪塞過去，稱「我才是男公關」，後來整場訪問在尷尬的氣氛下進行，袁澧林事後還得逼自己擠出笑容打圓場，甚至懷疑自己是否「潑婦罵街」、「影響訪問的進行」及「不夠厚道和禮貌」。除了被形容坐檯小姐，袁澧林再揭露曾經在圈內遇過的性羞辱，如有男導演當面酸她「妳的型看起來不是別人想上的，而是真心想當朋友的」，以及某位喝醉酒的幕前人員，趁著飯局中只有袁澧林懂日文，竟然問她「你喜歡我的X嗎」，還有某男前輩演員在拍攝時多次開玩笑說袁澧林想借機親他，隨後在完全沒有溝通、劇本也無要求的情況下突襲吻她的臉頰等。袁澧林表示，每當有女性公開指控不當行為時，社會總會上演一套熟悉的劇本，即質疑受害者動機是否想藉機上位、檢討受害者行為為什麼當時不反抗，最終上升至對其人格的全面抹黑，且對受害者的嚴苛審判遠超越加害者，漸漸形成一種寒蟬效應。最後，袁澧林說：「寫完這篇文章，也許最多能洩一時之憤，明天世界也許不會有任何改變，我們依舊會繼續生活在瘋狂的世界。隨著成長，當你越發確立到真正的道德標準，努力接軌成為一位世界公民之時，正義卻竟成為了苦難痛苦的源頭。也許我們需要的，不僅是一個永遠不會到來的道歉，更是一場對這片土壤的徹底翻新。」