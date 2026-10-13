當傳統工藝遇上「寶可夢」，會碰撞出怎樣的火花？首度於日本以外亞洲地區展出的《寶可夢 × 工藝展：美與匠心的綺趣相遇》，宣布確定將於2027年2月8日來到台灣展出！展期從2027年2月8日至5月2日，在松山文創園區5號倉庫盛大登場，預售票正式開賣。展出20位不同領域的工藝家、近100件作品，讓訓練家們看到寶可夢不同的面貌。
日本巡迴完整陣容！20位工藝大師近100件作品集結台灣
《寶可夢 × 工藝展：美與匠心的綺趣相遇》本展由翡冷翠文創主辦、日本國立工藝館策展監修、The Pokémon Company特別協力，在經歷日本與美國的巡迴展出後，此次巡迴來到台灣，這也是《寶可夢 × 工藝展》首度在日本以外的亞洲地區展出，邀請觀眾從工藝的全新視角重新體會寶可夢的魅力。
本次展覽集結了金工、陶藝、染織、木工等領域共20位工藝家共同創作，其中更包含日本金工人間國寶桂盛仁作品。主辦單位表示，這次將帶來日本巡迴的完整作品陣容，近100件工藝作品將全數於台灣展出。各項作品不僅細緻捕捉寶可夢的外形與動作，更將「進化」、「通訊」、「招式」等遊戲記憶融入創作，甚至延伸至日常生活器皿、和服與帶留等雅緻裝束之中。工藝家們為了創作，特別深入遊玩遊戲並研讀寶可夢圖鑑，細心觀察每隻寶可夢的個性與特徵，將世代傳承的技藝與當代創意完美結合。
劃分3大展區 體驗不同寶可夢世界
作品包括彫金家吉田泰一郎打造全長近2公尺、氣勢磅礡的《超夢》；陶藝家今井完眞以細膩筆觸重現《妙蛙花》身上的葉脈紋理；自在置物名匠滿田晴穗運用可動關節工藝，精準捕捉「暴鯉龍」躍出水面的張力瞬間；陶藝家桝本佳子利用信樂燒特有的赤土質地，賦予「噴火龍」與「六尾」鮮明的生命力；染織家須藤玲子打造大型裝置作品《皮卡丘的森林》，呈現皮卡丘穿梭林間的奇幻風景。
📌新姿，震撼現身：工藝家以金屬、陶土、木材等多元素材，刻畫寶可夢的外形、動作、表情與出現瞬間的氣息。
📌藝境，忘我遨遊：將遊戲中捕捉、培育、進化、交換的興奮感及招式演出，轉化為觀看寶可夢世界的全新方式。
📌器藝，賞愛其中：將寶可夢融入日常生活器皿、柔韌絲織物、和服與裝身具中，為熟悉的生活風景帶來新趣味。
《寶可夢 × 工藝展：美與匠心的綺趣相遇》售票資訊
預售票販售時間：即日起到2027年2月7日23:59
預售票價：350元
展期現場票價：
一般票：450元
學生票：390元
兒童票：225元
親子套票：699元
愛心票：225元
免票：未滿3歲兒童免費。
官方指定售票通路：翡冷翠文創官網、Klook、KKday、ibon、OPENTIX、UDN、Accupass
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《寶可夢 × 工藝展：美與匠心的綺趣相遇》本展由翡冷翠文創主辦、日本國立工藝館策展監修、The Pokémon Company特別協力，在經歷日本與美國的巡迴展出後，此次巡迴來到台灣，這也是《寶可夢 × 工藝展》首度在日本以外的亞洲地區展出，邀請觀眾從工藝的全新視角重新體會寶可夢的魅力。
本次展覽集結了金工、陶藝、染織、木工等領域共20位工藝家共同創作，其中更包含日本金工人間國寶桂盛仁作品。主辦單位表示，這次將帶來日本巡迴的完整作品陣容，近100件工藝作品將全數於台灣展出。各項作品不僅細緻捕捉寶可夢的外形與動作，更將「進化」、「通訊」、「招式」等遊戲記憶融入創作，甚至延伸至日常生活器皿、和服與帶留等雅緻裝束之中。工藝家們為了創作，特別深入遊玩遊戲並研讀寶可夢圖鑑，細心觀察每隻寶可夢的個性與特徵，將世代傳承的技藝與當代創意完美結合。
作品包括彫金家吉田泰一郎打造全長近2公尺、氣勢磅礡的《超夢》；陶藝家今井完眞以細膩筆觸重現《妙蛙花》身上的葉脈紋理；自在置物名匠滿田晴穗運用可動關節工藝，精準捕捉「暴鯉龍」躍出水面的張力瞬間；陶藝家桝本佳子利用信樂燒特有的赤土質地，賦予「噴火龍」與「六尾」鮮明的生命力；染織家須藤玲子打造大型裝置作品《皮卡丘的森林》，呈現皮卡丘穿梭林間的奇幻風景。
📌新姿，震撼現身：工藝家以金屬、陶土、木材等多元素材，刻畫寶可夢的外形、動作、表情與出現瞬間的氣息。
📌藝境，忘我遨遊：將遊戲中捕捉、培育、進化、交換的興奮感及招式演出，轉化為觀看寶可夢世界的全新方式。
📌器藝，賞愛其中：將寶可夢融入日常生活器皿、柔韌絲織物、和服與裝身具中，為熟悉的生活風景帶來新趣味。
預售票販售時間：即日起到2027年2月7日23:59
預售票價：350元
展期現場票價：
一般票：450元
學生票：390元
兒童票：225元
親子套票：699元
愛心票：225元
免票：未滿3歲兒童免費。
官方指定售票通路：翡冷翠文創官網、Klook、KKday、ibon、OPENTIX、UDN、Accupass