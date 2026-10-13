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萬聖節即將到來，零食也跟著搞怪起來！乖乖推出期間限定新品「乖乖食堂米菓黑眼球風味」，以萬聖節經典元素「眼球」為發想，結合「乖乖食堂」系列熟悉的台灣味巧思，這次更玩起「神秘口味」企劃，從外包裝到口味都刻意留下懸念。究竟這顆神秘黑眼球裡藏著什麼味道？乖乖這次不直接公布答案，要讓大家先猜、再拆，最後親自咬下一口揭曉！「黑眼球風味」外包裝以印刷錯位手法呈現搞怪黑色眼球，搭配萬聖節幽靈、蜘蛛網等元素，營造神秘又帶點趣味的節慶氛圍；中央大大的問號，更直接留下最大懸念，讓人看到第一眼就忍不住想問：「這到底是什麼口味？」延續「乖乖食堂」系列的創意，「黑眼球風味」同樣從台灣人日常熟悉的味覺記憶出發，將經典台灣飲食文化化身為萬聖節限定零食。不過，這次乖乖決定先不公布答案，消費者可以從外包裝線索開始猜猜看，究竟黑眼球裡藏的是哪一種熟悉滋味，再親自拆開、咬下一口，看看自己的答案是不是猜中了，讓「猜口味」也成為萬聖節吃零食時的一大樂趣。除了推出萬聖節限定「乖乖食堂米菓黑眼球風味」，乖乖也將把萬聖節的搞怪氣氛帶到活動現場。10月23日至24日，乖乖將參與天母萬聖節活動，其中10月24日天母運動公園更將設置「乖乖巨型扭蛋機」，邀請大小朋友一起互動，感受萬聖節的趣味與驚喜；10月31日至11月1日，乖乖也將前進高雄衛武營萬聖節活動，持續陪大家一起搞怪過節。從神秘口味的「黑眼球風味」，到現場充滿驚喜的巨型扭蛋機，乖乖今年讓萬聖節不只是「吃零食」，也多了一點猜謎、互動與未知的小冒險，邀請大家一起加入這場萬聖節限定的趣味體驗。神秘口味尚未揭曉，就讓人忍不住想一探究竟。隨著「乖乖食堂米菓黑眼球風味」陸續上市，消費者可以先從外包裝上的線索猜猜看，究竟這顆神秘黑眼球藏著什麼熟悉滋味，再親自拆開包裝、咬下一口揭曉答案。「乖乖食堂米菓黑眼球風味」目前7-ELEVEN、萬家福及樂家康超市等通路期間限定上市。想知道答案的消費者，不妨趁萬聖節期間買來親自挑戰，看看自己能不能在答案揭曉前猜中這顆神秘黑眼球的秘密，也別忘了揪上朋友一起玩，看看最後誰才是最會猜的萬聖節口味達人！