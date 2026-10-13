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目擊者驚恐回憶：男子撞擊車廂3次才墜落

死者疑與兒子同車搭乘 妻女在地面等候

警方證實1死、多人受傷 事故原因待查

美國喬治亞州知名遊樂園「喬治亞六旗樂園」（Six Flags Over Georgia）12日發生致命事故，一名男性遊客搭乘高速雲霄飛車「歌利亞」（Goliath）時，疑似從座位上被拋出，過程中多次撞擊雲霄飛車車廂，最後墜落至下方遊樂設施附近，當場景象令其他乘客驚恐不已。當地警方已證實事故造成1人死亡，另有多人受傷，但尚未公布事故原因及其他傷者的詳細情況。綜合美國當地電視台WXIA等媒體報導，事故發生於喬治亞州亞特蘭大附近的喬治亞六旗樂園。出事的「歌利亞」雲霄飛車最高時速約112公里，最高高度達約61公尺，是園區內的高速刺激設施之一。多名當時同車搭乘的遊客表示，一名男性乘客突然從雲霄飛車座位上飛出，身體在墜落過程中多次撞上行進中的車廂，甚至波及其他乘客。一名女性目擊者表示，男子從雲霄飛車上墜落時，撞上一名坐在她前方兩排的女性乘客，事發地點就在雲霄飛車自動拍攝乘客照片的路段附近。她指出，男子的身體在墜落前約3度撞擊車廂，現場還有血液噴濺到其他乘客身上，最後墜落至下方一處鬼屋主題設施附近。另一名男性目擊者則描述，男子被拋出座位後，先遭行進中的雲霄飛車撞擊，身體再次彈起後又受到撞擊，最終被甩離軌道區域。有目擊者透露，男子墜落的瞬間可能被雲霄飛車的自動攝影設備拍下，相關照片中疑似出現男子被拋出的畫面。另有一名女性目擊者指出，死者當時與兒子一同搭乘雲霄飛車，妻子及女兒則在地面等候。不過，這項說法尚未獲得警方證實。一對同車搭乘的夫妻表示，事故發生前一切正常，工作人員也曾檢查乘客的安全固定裝置，沒想到行進途中突然發生意外。妻子回憶，原本大家都玩得十分開心，下一秒卻開始驚聲尖叫，不敢相信眼前發生的事情。另一名乘客則表示，雲霄飛車返回終點後，工作人員並未立即讓乘客下車，而是經過一段時間才開放離開。科布郡（Cobb County）警方證實，園區雲霄飛車事故造成1人死亡，另有其他乘客通報受傷，但尚未說明傷者人數、傷勢及受傷原因。六旗樂園則發表聲明，對這起涉及遊客的事故深感悲痛，並表示園區工作人員及地方執法單位已在事發後立即採取應對措施。目前警方尚未公布死者身分，也未說明男子究竟如何從雲霄飛車座位上被拋出，是否涉及安全固定裝置、機械故障或其他因素，仍有待後續調查釐清。