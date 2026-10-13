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LINE「完整偷看」訊息不已讀！還能稍後標為已讀

▲LINE Premium將推出「無痕預覽」功能，用戶不必觸發「已讀」標示，就能預覽完整訊息，不用再擔心已讀不回的壓力。（圖／記者周淑萍攝）

LINE Premium 6大新功能一次看

LINE Premium新增6大進階功能如下：

▲LINE Premium新增「稍後標為已讀」功能，讓用戶自行決定何時顯示已讀狀態，不必收到訊息就立刻回覆，掌握自己的社交節奏。（圖／記者周淑萍攝）

LINE持續搶攻付費會員，今（13）日舉辦「LINE CONVERGE 2026」活動，一口氣宣布LINE Premium將推出6大進階功能，包括「編輯訊息」、「無聲訊息」、「通話錄製」、「預約訊息」、「無痕預覽」及「稍後標為已讀」。LINE表示，新功能預計從今年第四季至2027年上半年陸續推出，不少LINE用戶都有已讀壓力，收到訊息想先看看內容，卻又不想讓對方知道自己已經閱讀，甚至得透過手機通知欄偷看訊息，避免不小心觸發「已讀」。LINE宣布推出的「無痕預覽」，官方說明，未來用戶可以在不觸發「已讀」標示的情況下，直接預覽完整訊息，不必擔心看完就得立刻回覆，也能減少已讀不回帶來的壓力。另有「稍後標為已讀」功能，則讓用戶自行決定何時讓對方看見已讀狀態，例如上班忙碌、正在開會，或需要時間思考如何回覆，都能自行安排互動時機除了不用點入聊天室就能查看完整訊息，LINE這次也針對傳訊、通話與閱讀體驗全面升級，未來就連生日祝福、工作提醒，都能事先設定時間自動送出。訊息送出後發現錯字、日期打錯或內容有誤，可以直接在聊天室修改，不必收回重新輸入。傳送訊息時可選擇不發出通知聲響，適合深夜、會議或休息時間使用，避免打擾對方。支援LINE語音通話及視訊通話錄製，可以一鍵將重要對話存成檔案，方便日後確認工作交辦或重要資訊。事先設定指定日期與時間，由系統自動傳送訊息，生日祝福、工作提醒或跨時區聯繫都相當實用。不觸發「已讀」標示，就能預覽完整訊息，減少收到訊息後必須立即回覆的壓力。自行決定何時讓對方看見已讀狀態，不必被已讀時間綁住。