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新北中信特攻籃球隊今（13）日正式公佈新賽季年度口號「WE OVER ME」，宣示將以團隊高於個人的信念重新出發。除了宣佈上半季主題日與各項購票優惠外，特攻本季最具指標性的突破，莫過於團隊開始世代交替，今年球季由中生代後衛魏嘉豪高票當選隊長、謝亞軒接任副隊長，象徵特攻邁入全新時代。談到接下隊長重任的過程，魏嘉豪受訪時坦言「完全出乎意料」。他笑稱整個投票過程一開始很像在開玩笑，因為曾文鼎提議，認為他、謝亞軒與阿巴西等資歷已屬於陣中的中生代，加上曾文鼎、林韋翰等老將都曾擔任過隊長，是時候讓中生代球員承接領導責任。當下魏嘉豪第一個被提出，他原本以為大家還是會選擇謝亞軒或阿巴西，沒想到大家都舉手投票給他，那一瞬間他便決定馬上接受這個角色。魏嘉豪坦言，以前的自己會因為覺得個人場上表現還不夠讓人完全信任而想逃避責任，但今年心態大幅轉變，既然大家這麼相信他，他也想試著去回應這份期待。他強調，雖然職業隊隊長與過去在輔大時不太一樣，但陣中老將都非常樂意傳承經驗，他也會持續向曾文鼎、林韋翰等大哥請教領導哲學，將上一季的不甘心轉化為努力的動力。接任副隊長的謝亞軒則表示，上一季的結束方式讓人感到相當不甘心，這讓他在接下副隊長職務後更有責任感去帶領團隊往前邁進。謝亞軒特別感謝隊上的老大哥們，很幸運球隊有像曾文鼎、林韋翰這樣的老大給予傳承，教導如何在職業隊幫助學弟並顧好職業生涯。現在身處中生代的角色，謝亞軒認為自己要慢慢學習怎麼帶領學弟，在日常生活中與球場上展現更多責任感，協助團隊與球團順利磨合。針對即將開打的新賽季，謝亞軒指出，雖然熱身賽呈現出新的團隊體系與內容，但在許多防守細節上仍有改進空間，球隊正利用開季前最後一到兩週的時間積極進行戰術與防守策略調整，全力備戰。除了領導層交接，中信特攻今日也發表全新年度口號「WE OVER ME」，主視覺以象徵守護與團結的盾牌意象融入新北城市元素，強調個人力量匯聚成強大團隊的信念。特攻上半季將規劃四檔主題日活動，包含10/24至10/25的「WE OVER ME」開幕週、11/14至11/15的「特攻達人秀」、12/12至12/13的「甜心男孩」以及明年1/2至1/3的「我的台WAY時代」。門票與限量套票已陸續開放會員及中信卡友優先預購，並於10月15日中午12:00全面開賣。此外，球團持續提供新北市民專屬的「D-DAY 新北線人日」免費兌換門票優惠及第二節結束後的「星光票」買一送一回饋，邀請全台線人一同進場為新北而戰。