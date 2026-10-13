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▲RJ米特去年才向女友求婚，怎料如今竟選擇輕生。（圖／翻攝自IG@ rjmitte）

在美國影集《絕命毒師》中，飾演男主角兒子的演員RJ米特（RJ Mitte）昨（12）日陳屍在德州的家中，令親友心碎。警方隨後公布屍檢結果，確定米特是輕生，悲劇消息再度震撼演藝圈。其實米特人生經歷非常艱難，他從小被親生父母拋棄又患有腦性麻痺，當上演員後還遭前經紀人欺騙，沒幫他繳稅導致他最終背負巨額債務，可能就是因此才走上絕路。根據外媒《People》報導，警察昨日接獲通報後，在下午12點50分抵達米特的住處，發現他已經沒有生命跡象。現場初步排除他殺嫌疑，米特的遺體隨後被送往檢調機構，法官在下午1點32分正式宣告米特死亡。他的真實死因一開始沒透露，但經紀人後來與警方都證實，米特其實是死於輕生，與疾病無關。這消息讓粉絲相當驚訝，因為米特個性一向開朗樂觀，甚至積極投身公益，即便面對腦麻後遺症也依然勇敢面對生活，還在去年10月與交往5年的女友甘迺迪蘇亞雷斯（Kennedy Suarez）求婚，生活看起來幸福美滿。但也有人聯想到曾發生在米特身上的悲劇，他去年曾透露，自己被前經紀人詐騙。米特接拍《絕命毒師》第一季時還很年輕，在17、18歲左右，他聽從朋友建議，找了一名專業的經理人幫忙管理收入與稅金，怎料一直到5年後米特才得知，他給經紀人的錢並沒有被拿去納稅，得到的收據也全是造假的。米特因此積欠稅款，還累積了許多罰金與利息，這筆錢遠遠超過他拍《絕命毒師》拿到的收入，米特當時崩潰地說：「我花了整整10年才還清」。米特也在後來才知道，這個惡毒的經紀人還騙了許多跟他一樣年輕的小演員或是身障演員，由於大家都很信任他，沒蒐集太多證據，所以到現在還沒抓到人。至於是否要申訴，米特當時心灰意冷地說：「國稅局只關心你是否按時繳錢，至於其他負責處理此事的人怎麼了，他們不在意，會認為都是你的錯，是你沒有盡到確認的責任。」部分粉絲認為，或許是因為這件事情對米特打擊太大，導致他無法再相信人，也背負沉重心理壓力，最終才會走上絕路。大家不僅心疼米特，更呼籲警方快點找到詐騙的前經紀人：「這種惡毒的壞蛋居然還沒落網，太過分了」、「之前完全不知道他經歷這些，希望他現在能安息」、「這真的太糟糕了，我們需要找到這人渣」。