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◼︎台北市10月14日停水範圍

▲台北市10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市10月14日停水範圍

▲新北市10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市10月14日停水範圍

▲桃園市10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市10月14日停水範圍

▲台中市10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台中市10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台中市10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市10月14日停水範圍

▲台南市10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市10月14日停水範圍

▲高雄市10月14日降壓範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎基隆市10月14日停水範圍

▲基隆市10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣10月14日停水範圍

▲宜蘭縣10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎南投縣10月14日停水範圍

▲南投縣10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣10月14日停水範圍

▲雲林縣10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣10月14日停水範圍

▲嘉義縣10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲嘉義縣10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣10月14日停水範圍

▲屏東縣10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎澎湖縣10月14日停水範圍

▲澎湖縣10月14日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，10月14日（週三）在以及總共13縣市部分地區將實施停水，原因包含舊管線汰換、漏水調查等，在台中市還有時間長達9小時半的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市10月14日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：10月14日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：民權東路三段復興北路口至民生東路三段復興北路口、復興北路402巷、復興北路380巷、復興北路320巷 復興北路280巷等，(包括臨時門牌)及貼單用戶等地區(直接用水戶:停水18戶)🕦影響時間：10月14日10時至16時(共6小時)📍停水地區信義區：永吉路５４號-66號、松隆路11號-19號、33號35號、45號、59號-71號、75號77號、信義區松隆路７３巷1號-7號、2號4號、松隆路９巷２號1樓(直接用水戶:停水22戶)🕦影響時間：10月14日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：光華路28號、30號；國泰街3號至10號；凱旋路47號至58號及貼單用戶(直接用水戶:停水14戶)🕦影響時間：10月14日10時至16時(共6小時)📍停水地區內湖區：成功路四段61巷(成功路四段至成功路四段61巷30號間)(直接用水戶:停水19戶)🕦影響時間：10月14日11時至15時(共4小時)📍停水地區大安區：和平東路3段509巷、531巷及575巷(直接用水戶:停水77戶)🕦影響時間：10月14日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：中山北路2段(南京東路1段至中山北路2段39巷) (直接用水戶:停水22戶)🕦影響時間：10月14日10時至16時(共6小時)📍停水地區信義區：永吉路３０巷１２弄３號、永吉路３０巷1號至9號21號至29號及24號26號、松隆路５５號57號、永吉路３２號至36號(直接用水戶:停水12戶)🕦影響時間：10月14日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：大東路170號、84巷19號、文林路251號至440號、255巷、404巷、福德路8號及貼單用戶(直接用水戶:停水79戶)🕦影響時間：10月14日11時至15時(共4小時)📍停水地區萬華區：242巷5號及67號-117號、和平西路3段309巷1號-13號(直接用水戶:停水71戶)🕦影響時間：10月14日10時至16時(共6小時)📍停水地區信義區永吉路30巷8號及10號及16號、30巷12弄雙側、永吉路6號8號、基隆路一段101巷1號至11號(直接用水戶:停水16戶)🕦影響時間：10月14日09時至16時(共7小時)📍停水地區信義區：信義路五段150巷76、86、108之3號、471巷3~7、11、14、18之1、20~26號、475~479號、485、495~507號；青雲街2、6~34號、36巷1、2、6號、40、46~60號(雙號側)及1~11號、15~17號、21~43號(單號側)；祥雲街10~16、24~30號(雙號側)及11~25、31~45、47巷1~4號、49、51、55~67號(單號側)；景雲街22~42、46~58號(雙號側)及1~9、23~39號(單號側)；紫雲街12~34、42~48、66~72號(雙號側)及15~61、71~79號(單號側)；瑞雲街2、6~30、36~52號(雙號側)及1~9號(單號側)。辦理挹翠上水池清洗。(直接用水戶:停水185戶)🕦影響時間：10月14日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區新店區：安成街1~36號、安泰路60巷1號總表、薏仁坑路6號(直接用水戶:停水18戶)🕦影響時間：10月14日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：大同南路64、66號、68巷1~35、2~34號(直接用水戶:停水27戶)🕦影響時間：10月14日11時至15時(共4小時)📍停水地區汐止區：弘道街10號至59號(含巷弄)(直接用水戶:停水28戶)🕦影響時間：10月13日23時至14日05時(共6小時)📍停水地區樹林區：佳園路三段、佳園路二段、寶園街、柑園街一段、柑園街二段、民權街、西圳街一段、西圳街二段。🕦影響時間：10月14日10時30分至18時30分(共8小時)停水原因：消防栓遷移事宜📍停水地區龜山區：員林坑路、大湖路、新興街、樹人路、環山道路、金湖街、風尾街。🕦影響時間：10月14日21時至0時(共3小時)停水原因：管網封閉調查作業及水量計檢修作業。📍停水地區新屋區：後湖里、新生里、清華里、石磊里。共4個村里。🕦影響時間：10月14日08時至17時30分(共9小時半)停水原因：汰換管線工程📍停水地區大雅區：忠義里。共1個村里。🕦影響時間：10月14日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區龍井區：中社一街、中社七街、中社六街、中社路、水裡社街一段、龍社路。🕦影響時間：10月14日08時30分至17時30分(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區南屯區：萬和路一段、黎明路一段836巷。🕦影響時間：10月14日23時至15日05時(共6小時)停水原因：小區管線調查作業📍停水地區歸仁區：中正一街、中正三街、仁愛八街、信義南路、公園八街、公園十街、公園路、和平南街、大成一街、大成二街、大成八街、大成六街、大成十街、大成路、大智街、復興路。 以上均含巷弄。🕦影響時間：10月14日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區將軍區：鯤溟里、鯤鯓里。共2個村里。🕦影響時間：10月14日09時至16時30分(共7小時半)停水原因：新設管線工程停水施工改接作業。📍停水地區安南區：淵西二街、淵西三街安中路四段320巷97弄、安中路四段320巷129弄部分地區。🕦影響時間：10月14日09時30分至16時30分(共7小時)降壓原因：「鏡面淨水場高低壓電氣設備檢驗工程」施工📍降壓地區內門區：中正路、內山公路、南屏公路、南屏路、旗文路、烏山頭農路、番子路。旗山區：內山公路、公園路、成功一街、成功三街、成功二街、成功五街、成功四街、旗文路、樂和街、環湖三街、環湖路、花旗一路、花旗二路、花旗路。田寮區：鹿埔路。台南市龍崎區：南屏公路、烏山頭農路。🕦影響時間：10月14日08時至15時(共7小時)停水原因：分區計量管網委外建置及漏水調查。📍停水地區仁武區：楠興東路、興西路、鳳仁路、鳳楠路。大社區/經建路。楠梓區/建楠橫路、建楠路、朝仁路、朝新路、朝明路、朝陽路、楠梓新路、楠梓舊街、楠興東路、楠都東街、楠陽路、經建路、興西路、鳳仁路、鳳楠路。🕦影響時間：10月14日22時30分至15日01時30分(共3小時)停水原因：分區計量管網委外建置及漏水調查。📍停水地區仁愛區：公園街、孝三路、孝四路、安一路、忠一路、忠三路、忠二路、港西街。🕦影響時間：10月14日13時至17時(共4小時)停水原因：用戶新裝工程。📍停水地區三星鄉：大隱村、三星路二段353巷🕦影響時間：10月14日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線停水施作。📍停水地區集集鎮：文心八街、文心街。🕦影響時間：10月14日0時至05時(共5小時)停水原因：文化小區漏水調查。📍停水地區斗六市：三民路、中山路、中正路、中華路、內環路、公正街、六合街、力行街、城頂街、大同路、太平路、平和街、府前街、成功路、文化路、文德街、文華街、永安路、永康街、永樂街、省中街、育英北街、育英南街、興北街、鎮東路、雲中街、雲林路一段。🕦影響時間：10月14日09時至18時(共9小時)停水原因：供水管線工程停水施工。📍停水地區元長鄉：同安路。🕦影響時間：10月14日0時至05時(共5小時)停水原因：分區管網維護及漏水調查作業。📍停水地區民雄鄉：福樂村(建國路三段、縣166、嘉80、建國路260巷、建國路三段124巷、建國路三段124巷8弄、建國路三段124巷4弄、建國路三段124巷7弄、建國路三段124巷1弄)。🕦影響時間：10月14日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區竹崎鄉：中和村。共1個村里。🕦影響時間：10月14日11時至17時(共6小時)停水原因：供水延管工程斷管連接作業。📍停水地區內埔鄉：中正路、和平路、懷忠路、新中路。🕦影響時間：10月13日22時至14日06時(共8小時)停水原因：辦理分區計量管網漏水檢測封閉作業。📍停水地區西嶼鄉：赤馬村為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。