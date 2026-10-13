演藝圈幸福夫妻檔趙小僑與劉亮佐（斗哥），日前化身「一日店長」，開箱全新落成的台灣歐德國際物流中心。從一樓氣派的空間設計、二樓質感展示廳，一路延伸至四樓歐德實驗室與俯瞰全程自動化設備運轉的震撼觀景窗，不僅帶大家見證智慧工廠的硬核科技，讓小僑直說：「好想再買一間房，請歐德全屋裝潢！」
才踏進一樓，兩人立刻被大器的挑高大廳所吸引，搭配天花板放射狀的「永生樹」木格柵及12道光芒，象徵歐德傢俱時時刻刻陪伴消費者的意象。二樓的「航站形象館」營造美輪美奐的空間體驗，從客餐廳、主臥房、青少年房、寵物宅應有盡有，尤其看到輕奢衣帽間和超萌Hello Kitty兒童房，讓才剛裝潢好新家的小僑立刻被圈粉，直喊要加碼動工升級，讓斗哥哭笑不得。
來到四樓「歐德實驗室」，兩人實測Order floor超耐磨木地板高達 20dB 降噪效果、系統板材的耐磨防汙力，以及平整細緻的雷射封邊技術。嚴謹製程加上榮獲綠建材標章的高品質，讓小僑與斗哥讚不絕口！
全物流中心最吸睛的，莫過於透過觀光廊道的觀景窗，俯瞰工廠全自動化裁切、機器手臂靈活吸附搬運，全線智慧化施作過程，讓趙小僑忍不住驚呼：「全身都起雞皮疙瘩了！」斗哥也讚嘆表示，台灣極少有品牌願意將生產製程透明公開，這裡不只提供眼見為憑的實證，更是極具教育意義的親子現場，每天使用的家具是如何經由德義頂尖技術，從原料到成型，非常適合全家大小一起來參觀體驗，歐德集團也將不斷改良精進，為消費者打造幸福宅。
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