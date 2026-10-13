王彥程獲球團加薪肯定，雙方簽下一年總額30萬美元，包含簽約金10萬美元、年薪20萬美元，總額換算新台幣962萬合約，身價比去年10萬美元飆漲2倍之多，也成為首位獲得續約肯定的韓職亞洲外援。

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旅韓首季繳出驚艷成績單 締造多項台將紀錄

身價翻2倍、達近千萬台幣 韓華球團加薪肯定

王彥程感謝球團肯定：感受到更大的責任

很高興明年球季還能繼續效力韓華鷹隊，真心感謝球團相信我的潛力，再次給我機會。我也想向本季給予我許多幫助的教練團、隊友，以及始終支持我的球迷表達感謝。

韓華鷹今（13）日正式宣布，與來自台灣的25歲左投王彥程完成續約，憑藉本季頂住先發輪值、勇奪11勝優異戰績，王彥程自日職東北樂天金鷲轉戰韓職後，今年以亞洲外援身分加盟韓華鷹，年薪原為10萬美元，他在本季展現極強的適應力與耐投度，成為隊上不可或缺的先發主力，靠著精準變化球與上看150公里球速，累積26場先發、主投133.2局，繳出11勝6敗、防禦率3.97優異成績，更是韓華鷹本季唯一一位達成單季雙位數勝投的先發投手。王彥程今年還改寫多項紀錄，包含7月23日對起亞虎先發，王彥程7局僅失2分奪下第8勝，正式超越2018年NC恐龍王維中，寫下台灣球員在韓職單季最多勝新歷史，另外8月4日對三星獅6局無失分好投取得第10勝，成為韓職史上首位達成單季10勝亞洲外援。韓華鷹球團今日於官方社群宣布續約消息，強調王彥程在首個韓職賽季就展現出高水準的穩定度與局數消化能力，是球隊先發陣容不可或缺的堅實戰力。本次獲得身價「翻2倍」肯定，總額從10萬美元大幅調升至30萬美元），不僅代表球團對王彥程技術與心態的高度認可，也為他在韓國的職業生涯奠定更穩固的基石。王彥程也感謝球團肯定，「「明年仍將以韓華鷹一員身分出賽，我也感受到更大的責任，我會持續改進自己的不足，努力成為不斷進步的球員，新球季也會盡最大努力，以更加成熟的表現和更出色的成績，回報球迷的期待。」