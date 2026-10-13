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陸劇《蘭香如故》已在昨（12）日結局，悲劇般的劇情讓大批劇迷都看哭。其中，飾演女主角許蘭香與沈嘉蘭兩個角色的譚松韻，要從16歲演到80歲，精湛演技備受稱讚，劇迷也封她為「天選許蘭香」。而導演黃穎湘近日受訪時，也親揭155天的拍攝內幕，不僅大讚譚松韻的細膩演技，還直呼：「她真正走進角色內心。」譚松韻在劇中不僅要演出溫婉端莊大小姐，還要呈現經歷殘酷命運後的掙扎與堅持，並一路從16歲演到80歲，多層次的細膩演技引發大讚，讓外界直呼她就是天選許蘭香。而導演黃穎湘近日受訪也談到選角內幕，表示選中譚松韻的原因，是因為她過往在小成本劇中，就展現出駕馭複雜角色的潛力。導演指出譚松韻可以同時掌握千金小姐的溫潤教養、得體風骨，以及丫鬟為了生存的堅強韌性。其中，導演最為稱讚的就是譚松韻的眼神戲，認為她不需要刻意放大情緒、或是激烈哭喊，就能用眼神傳遞出悲傷、委屈、不甘等多種情緒，認為這種細膩演技正是因譚松韻真正走進了角色內心，在拍攝現場155天的投入，讓她真正成為了許蘭香。除了演技方面外，譚松韻的敬業態度也備受稱讚，導演指出譚松韻對工作非常嚴謹、一絲不苟，每天到片場都是帶著百分之三百的準備，全心全意投入角色，認真態度令人佩服。