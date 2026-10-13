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▲借鏡台灣黑熊學院經驗 神戶地方政府啟動資訊防禦（圖／截自Threads@uehata1204）

▲台抗認知戰經驗外銷日本！神戶自民黨團採納沈伯洋建議 納入官方政策（圖／截自Threads@uehata1204）

台日安全防衛與資訊戰合作再傳新突破！台灣推動社會韌性與對抗假訊息的經驗，已正式獲得日本地方政府採納。日本神戶市議會自由民主黨團今（13）日宣布，將針對認知戰、生成式 AI 及 Deepfake（深偽技術）等假訊息威脅，正式列入黨團政策方針，並要求神戶市政府建構全市應對機制。促成此項合作的神戶市議員上畠寛弘特別點名感謝民進黨立法委員沈伯洋，直指台灣的實戰經驗為日本地方自治體樹立了防禦典範。神戶市議員上畠寛弘今日於社群平台 Threads 透露，他曾在今年9月專程抵台訪問，實地參訪由沈伯洋創辦的「黑熊學院」，深入瞭解台灣在面對境外勢力認知作戰、假訊息滲透，以及如何凝聚全民防衛與強化社會韌性的具體作法。返日後，上畠寛弘隨即將台灣經驗轉化為具體提案，導入神戶市議會。時隔僅約一個月，自民黨神戶市議會黨團便於今日召開的神戶市議會決算特別委員會上，無異議將應對認知戰等防衛主張，正式納為黨團的政策意見與問政重點。上畠寛弘指出，自民黨團已向神戶市政府提出明確要求，未來除了必須全面提升市民與基層人員的網路資訊素養外，更需盡快建立起涵蓋全市的應對體系，以降低生成式 AI、深偽技術及社群平台謠言在天然災害或社會動盪時對大眾造成的安全威脅。上畠寛弘強調，對抗認知戰絕不只是中央政府或國家安全單位的專屬課題，地方政府同樣肩負第一線保護市民安全、維護民心穩定的重大責任。對於台灣的國防民防經驗成功跨海輸出日本，上畠寛弘向沈伯洋及黑熊學院團隊表達誠摯感謝，並對其前瞻遠見致上高敬意。他期盼未來神戶市與台北市等台灣主要城市能持續深化合作，共同提升資訊防護能力，將「台日友好」落實為具體的安全防禦行動，攜手守護兩國人民的自由與民主制度。