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12本未來存摺 涵蓋安心生養金到銀髮樂活金

擴大長者健檢、假牙補助

花蓮縣長參選人魏嘉賢今（13）日表示，自114年11月14日《財政收支劃分法》部分條文修正案經立法院三讀通過後，他便開始研究新增財源如何合理分配，讓縣民真正受惠，並於今年9月3日登記參選花蓮縣長時，提出「人生向前」社會福利政策，以涵蓋縣民一生的12本「未來存摺」，規劃從出生、求學、就業、成家到退休的全齡照顧制度，讓新增財源成為花蓮人一輩子的支持。魏嘉賢指出，近期欣見花蓮縣政府於10月陸續公布116年度多項社福升級方案，與他提出的未來存摺有不少相近之處，包括生育補助、教育支持、長者交通、健康照護及銀髮福利等，顯示雙方對於新增財源應優先照顧縣民生活，具有共同方向。在婦幼福利方面，魏嘉賢提出「安心生養金」，規劃提高生育補助及提供月子支持；縣府則宣布116年起生育津貼提高至每胎10萬元，並結合中央補助，減輕家庭生養負擔。教育方面，魏嘉賢以「未來教育金」支持孩子學習與成長，縣府則推出高中職學生每人1萬元就學支持金，持續補助營養午餐，兩者同樣著重降低家庭教育支出。長者照顧方面，魏嘉賢提出「銀髮樂活金」、「交通行動金」及「身心健檢金」，縣府則規劃明年提高重陽敬老禮金、敬老卡新增每月1,000點生活物資點數，並擴大長者健康檢查、帶狀疱疹疫苗及假牙補助。雖然補助金額、適用對象與執行方式不同，但在健康預防、生活支持及高齡友善等方向，具有相近的政策理念。魏嘉賢表示，樂見縣府持續擴大福利照顧，也證明以新增財源改善縣民生活，是值得推動的施政方向。他強調：「好的政策，不分誰先提出，只要對鄉親有幫助，就值得支持；好的制度，更應該延續，不必因為選舉而中斷。」魏嘉賢感謝縣府團隊對社會福利的投入，未來也願意持續提供政策建議，並承接、精進有利縣民的良善制度。他強調，花蓮的進步需要大家共同努力，期待透過良性政策交流，讓新增財源真正照顧每個世代，讓花蓮大步向前。