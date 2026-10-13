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蔣萬安點頭辯論至少3場 沈伯洋競辦秒給3時間點

年底選舉進入倒數階段，外界關注台北市長選舉電視辯論，對此台北市長蔣萬安今（13）日被問及是否有第2場、第3場？回答稱「對」，對此沈伯洋競辦表示，蔣市長及蔣陣營針對場次說法，一日多變，既然蔣市長同意3場辯論，沈團隊仍給予肯定，表示沈伯洋可於本月24日、31日與下月7日進行辯論，對於辯論會的細節，隨時恭候蔣團隊提出協商會議時間，即刻來談。沈伯洋競辦表示，針對蔣市長鬆口同意3場辯論，沈伯洋可於10月24日、10月31日、11月7日進行辯論會。雙方應可立即協商，確認各場辯論會相關事宜，期盼蔣團隊正面回覆。對於蔣萬安稱「覺得沈委員其實只是把喊話要辯論當成一個議題」。沈伯洋競辦說明，昨協商會中，不斷詢問蔣陣營代表，蔣市長辯論意願是1場亦或1+N，「先確認場次，以利後續確認辯論日期、細節」。但蔣陣營當場未做確認，同時間蔣市長媒體受訪又說「將以參加一場電視辯論的方向進行」。協商會後，蔣陣營媒體受訪時說是1+1；至今日蔣市長又同意3場次。沈伯洋競辦說，蔣陣營對辯論場次的說法，儘管一日多變，沈團隊仍肯定蔣市長從善如流，呼籲蔣陣營儘快做相關聯繫，共同確認各場細節。