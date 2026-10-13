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龍象大戰太搶手！味全龍加開外野L2上層看台

味全龍推豐富入場贈禮 小龍女最強陣容登場

2026中華職棒台灣大賽即將開打，味全龍將與中信兄弟展開最終對決，這是中華職棒史上首次在冠軍戰舞台上演「龍象大戰」。系列賽開賣後球迷反應熱烈，G1、G2前兩戰門票預售已突破6萬張，G1開幕戰更已接近完售。龍迷紛紛表示：「龍象在冠軍戰相遇，是所有台灣球迷期盼已久的歷史時刻，希望龍迷能在大巨蛋創造一片紅海，陪球隊拿下年度總冠軍！」味全龍今日也宣布緊急加開L2上層看台。為回應球迷熱情，味全龍今日宣布G1、G2場次將加開外野L2上層看台，預計於10月14日（三）中午12:00起在味全龍官方售票網開放購票，讓更多球迷有機會親臨現場，見證這場經典對決。加開座位預期將快速售罄，建議球迷提前登入會員帳號、確認付款方式，並準時上線購票。本次系列賽味全龍也推出豐富入場贈禮，G1購買內野B1至L3有價票的球迷，可獲得球衣及應援旗；G2內野B1至L3有價票則贈風衣外套及應援毛巾，其他場次與區域贈品資訊請詳閱味全龍官方社群公告。場上應援同樣精彩。此外，味全龍啦啦隊小龍女，也將以最強陣容登場，李多慧、林襄等超人氣成員均會上陣，帶領全場龍迷為球隊加油打氣。除了超值贈禮與熱血應援，球團也將在大巨蛋商店現場同步發售冠軍戰限定紀念周邊。誠摯邀請球迷朋友把握最後購票機會，一同進場見證歷史，最新相關資訊請持續關注味全龍官方社群。