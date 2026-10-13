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不滿生活動線因商場開幕受影響，台中市東區東橋里前里長邱森春今（13）日上午號召周邊居民，前往建成路與大興街口拉布條抗議。居民要求台中市政府正視因延伸中央分隔島造成的交通阻塞與繞路問題，儘速恢復建成路左轉大興街功能；市議員鄭功進亦到場挺身聲援，要求市府公開歷次會勘決策並拿出改善方案。邱森春指出，建成路、振興路及大興街口原為七岔路口，居民過去可直接由建成路左轉大興街返家。然而市府於 112 年調整路口並延伸中央分隔島後，導致車輛無法直接左轉，居民每天返家需多繞行近 10 分鐘，引發強烈不滿。他直言：「明明家就在對面，以前可以直接回家，現在 LaLaport 來了反而到不了。」他強調，地方並非反對交通安全改善，但不應為了商場車流而犧牲在地居民數十年的生活動線。議員鄭功進則表示，根據市府既有會勘資料，該道路改善工程原本曾規劃設置左轉附加車道，最終因中央補助經費縮減而未調整分隔島。交通局後續也曾提出大興街部分路段改雙向、利用迴轉道導入大興街等替代方案，這代表問題並非無法解決，而是市府態度是否積極。鄭功進強調，大型商場進駐帶動地方發展值得肯定，但「不能變成乞丐趕廟公」。他要求市府公開 112 年七岔改六岔、分隔島延伸及歷次會勘紀錄與居民意見，並再次召開地方說明會，將左轉附加車道、雙向通行、迴轉導引及圓環等方案攤開討論。抗議現場多位居民共同發起具名連署，要求市府訂出明確改善期程。邱森春與鄭功進共同呼籲，「商場可以帶來繁榮，但不能讓居民回不了家。」要求市府儘速打通建成路左轉大興街的分隔島，還給東橋里民應有的通行權益。