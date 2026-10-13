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為期兩個半月的台中市議會定期會今（13）日閉會，議會特別歡送5名不尋求連任的議員，也向最後一次列席議會的台中市長盧秀燕致意。議長張清照致贈「燕子迎春護台灣」畫作，藍營議員送上「更上層樓」墨寶，並高喊口號；白營江和樹直接喊「勇敢飛向總統府」，拱她問鼎2028的意味濃厚。盧秀燕稍後出席議會餐宴時，笑稱自己締造了一項紀錄「我8年來列席議會，從未離席上過廁所。」今天是台中市議會第4屆第8次定期會最後一天，也是盧秀燕任內最後一次列席市議會。盧秀燕與議長張清照、副議長顏莉敏一同向到場的榮退議員張瀞分、羅永珍、蔡成圭、曾朝榮及陳成添獻花致意，感謝他們多年來對市政的付出。盧秀燕表示，自己曾擔任6屆立法委員，深知民意代表工作的辛勞與責任，感謝所有議員過去8年來對市政的指導與建言，自己始終認為「民意最大」，府會應團結合作，而非相互掣肘，台中才能持續進步。因此，她經常叮嚀市府首長及同仁，面對議員務必保持禮貌與謙虛，推動市政建設時更要不分黨派、不分地域。議長張清照代表市議會致贈盧秀燕一幅台灣地圖山水畫作，畫中燕子翱翔天際，取名「燕子迎春護台灣」；市議員黃佳恬則送上「更上層樓」書法墨寶。藍營議員們更高喊「燕子迎春護台灣、盧市長更上一層樓！」祝福盧秀燕卸下市長職務後，能再創政治生涯新高峰。民眾黨市議員江和樹也喊話「盧秀燕市長，台灣需要妳！勇敢飛向總統府！」暗示盧秀燕完成8年市長任期後，可從台中展翅，挑戰更高層級的政治舞台。現場送畫、贈墨寶與喊口號，讓這場定期會閉幕增添濃厚的政治意味。稍後，市議會依例舉辦「散筵」，盧秀燕在餐會中笑談列席議會的習慣。她表示為了表達對議會的尊重、不漏聽議員的每一句發言，8年來只要坐上備詢席就不輕易離開，「我過去8年列席議會，從來不曾離席上廁所，也算創下一項紀錄。」一番話讓閉幕餐會多了幾分輕鬆氣氛。