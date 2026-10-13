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▲LINE宣布開發「網路受限模式」，在特殊情況下網路連線受到限制時，將優先保留文字訊息收發、好友管理及安全通報等核心功能。（圖／記者周淑萍攝）

AI Agent進入聊天室

LINE開發「網路受限模式」

LINE首頁、TODAY全面改版

▲LINE在2026年度記者會宣布，未來將以「Life on LINE with AI」為發展方向，導入AI Agent智慧助理，協助用戶訂餐廳、購物比價及規劃旅遊行程。（圖／記者周淑萍攝）

LINE今（13）日舉辦「LINE CONVERGE 2026」年度記者會，宣布將全面導入AI Agent（AI代理），讓人工智慧直接走進聊天室，協助用戶處理生活大小事。此外，LINE也首度公開「網路受限模式」，在網路不穩定的特殊情況下，優先維持文字訊息等核心功能，並預告3大帳號安全機制、首頁改版及LINE Premium會員6大新功能。LINE今年迎接在台15週年，未來將以「Life on LINE with AI」為發展方向，把AI Agent整合進原有的LINE服務中，讓用戶不必下載其他APP，就能透過熟悉的聊天介面交辦任務。LINE台灣董事長暨執行長陳立人表示，LINE希望讓AI無縫融入現有服務，用戶不需要重新適應操作方式，就能在LINE裡輕鬆交代任務，由AI協助完成。未來AI Agent將直接進入聊天室，除了回答問題，還可以協助群組整理待辦事項並登錄記事本、自動擷取活動日期加入LINE行事曆，甚至分類照片並新增至LINE相簿，減少使用者手動整理資訊的麻煩，至於生活應用，LINE首波鎖定「吃、玩、買」3大情境，包括推薦餐廳與協助訂位、分析商品與比較價格、尋找優惠、推薦禮物，以及規劃旅遊和休閒活動，讓聊天室逐步成為生活服務入口。不過，AI Agent導入台灣聊天室的確切時間，目前尚未公布。另一方面，LINE官方帳號也將迎接AI代理時代，預計2027年第一季推出「AI代理平台」，讓品牌與店家打造專屬AI助理，協助處理顧客需求。LINE宣布開發「網路受限模式」，讓用戶在網路連線受到限制的特殊情況下，仍能維持基本通訊能力。LINE指出，當網路環境受限時，系統將優先保留文字訊息收發、好友管理及安全通報等核心功能，盡可能讓重要資訊順利傳遞，該功能主要著眼於極端情境下的數位韌性，但官方目前尚未公布具體上線日期。除了AI與通訊功能，LINE也宣布將推出3項帳號安全機制，包含：「通行金鑰（Passkey）」、優化「再次登入」機制、「LINE帳號設定檢查」藉此降低帳號遭盜用的風險，並增加帳號被盜後的救援機會。LINE也持續調整APP介面，除了已上線的「聊天」與「逛逛」頁面，未來首頁將朝向「智慧生活中心」發展，透過頁面上方的「關鍵提示」，主動提醒好友動態、行程、即將過期的檔案及訂餐進度；下方的「智能探索」則利用AI整理熱門趨勢與時事資訊。付費會員LINE Premium，官方透露，今年3月推出以來，「無痕收回」功能的使用比例已超過9成。接下來還將新增「編輯訊息」、「無聲訊息」、「通話錄製」、「預約訊息」、「無痕預覽」及「稍後標為已讀」等6大進階功能，預計於2026年第四季至2027年上半年陸續登場。