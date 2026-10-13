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日本演藝圈再傳震撼喜訊！紅遍全亞洲的「國民老婆」新垣結衣與男星星野源，在經典代表作《月薪嬌妻》（逃避雖可恥但有用）開播十週年之際，透過官網發表聯名手寫聲明，正式宣布兩人的第一個孩子已順利誕生。先前新垣結衣因罕見「神隱近兩年」未公開亮相，引發外界諸多揣測，如今證實這段時間正是為了專心備孕與生產。兩人在聲明中感性表達謝意，也讓全球無數影迷直呼：「現實中的發展比偶像劇還要甜！」▲日媒曝與星野源手寫信：迎新生命報到！（圖／截自Amuse官方網站）回顧兩人的神仙愛情故事，星野源與新垣結衣於2016年因合作TBS電視劇《月薪嬌妻》結緣。劇中兩人飾演簽訂「契約婚姻」的男主角津崎平匡與女主角森山實栗，戲裡細膩甜蜜的互動風靡全台，主題曲《戀》與「戀舞」更在全亞洲引發爆發性的模仿熱潮。這段夢幻情緣一路延伸至戲外。2021年1月，兩人睽違多年再度合作《月薪嬌妻特別篇》，劇中角色正好升格新手父母；令人驚喜的是，特別篇殺青後兩人便正式展開交往，並迅速於同年5月19日無預警宣布結婚，拋下震撼彈，一度讓廣大粉絲崩潰大喊「失戀了」，卻也獲得無數祝福。結婚之後，兩人的婚姻生活極其低調。自2024年底起，新垣結衣便大幅減少螢光幕前的工作量與公開活動，近兩年幾乎處於神隱狀態，多次缺訪宣傳場合，當時便傳出她正為人生下一階段做準備。如今親自揭曉升格新手爸媽的喜訊，也讓當初的「神隱之謎」獲得最溫馨的答案。在今（13）日發布的聯合聲明中，星野源與新垣結衣寫道：「感謝大家一直以來的支持，我們順利迎來了第一個孩子。能夠平安度過這一天，離不開大家長久以來的關懷與鼓勵。作為父母、也作為普通人，我們會共同努力、悉心照料這個新生命，攜手度過平靜而充實的每一天。」從2016年的螢幕情侶、2021年的閃電婚訊，再到2026年適逢《月薪嬌妻》開播十週年的今日喜得貴子，這對「月薪CP」用10年時間將偶像劇劇本化為現實生活中的幸福篇章，不僅為台日演藝圈注入一股溫暖力量，也獲得來自全球粉絲最真摯的祝福。