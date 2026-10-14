《週刊少年Jump》人氣漫畫《神樂鉢》（カグラバチ）動畫版確定於2027年4月開播，官方近日宣布將於2027年3月25日在日本東京舉辦「Anime Kagurabachi World Tour Finale」，當天不只會由主要聲優登台，更將全球搶先上映動畫第1、2集完整版；適逢原作連載3週年，動畫導演竹內哲也也特別繪製全新紀念賀圖。
《神樂鉢》動畫4月開播 3月先看第1、2集
《神樂鉢》動畫版確定於2027年4月開播，故事改編自外薗健自2023年起於《週刊少年Jump》連載的同名漫畫，故事描述立志成為刀匠的少年「六平千鉱」，原本與知名刀匠父親六平國重過著平靜生活，卻因神祕妖術師組織「毘灼」襲擊失去父親，6把擁有強大力量的「妖刀」也遭奪走。千鉱因此拿起父親留下的第7把妖刀「淵天」，踏上一場復仇之旅。
動畫將由 Cypic 製作，竹內哲也擔任導演、佐佐木啓悟負責角色設計，六平千鉱則由木村太飛配音，另外還包括關智一飾演六平國重、小西克幸飾演柴登吾、中村悠一飾演薊奏士郎等人。作品確定於2027年4月開播，海外也將於 Crunchyroll 同步上架。
3月25日東京辦最速上映會 全日本戲院同步直播
開播前官方已展開《神樂鉢》動畫世界巡迴活動，陸續前往洛杉磯、巴黎、華盛頓、紐約、墨爾本、新加坡、首爾等城市，搶先公開動畫第1集部分內容；最終站則確定於2027年3月25日回到日本，在東京銀座歌舞伎座舉行世界巡迴最終場。
最終場將直接全球最速上映動畫第1、2集，六平千鉱聲優木村太飛、六平國重聲優關智一、柴登吾聲優小西克幸也將到場參與談話活動，日本全國戲院另會同步進行現場直播，上映戲院及售票方式則將於日後公開。官方同時公開由導演竹內哲也繪製的《神樂鉢》原作連載3週年紀念賀圖，為明年動畫正式開播提前暖身。
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《神樂鉢》動畫版確定於2027年4月開播，故事改編自外薗健自2023年起於《週刊少年Jump》連載的同名漫畫，故事描述立志成為刀匠的少年「六平千鉱」，原本與知名刀匠父親六平國重過著平靜生活，卻因神祕妖術師組織「毘灼」襲擊失去父親，6把擁有強大力量的「妖刀」也遭奪走。千鉱因此拿起父親留下的第7把妖刀「淵天」，踏上一場復仇之旅。
動畫將由 Cypic 製作，竹內哲也擔任導演、佐佐木啓悟負責角色設計，六平千鉱則由木村太飛配音，另外還包括關智一飾演六平國重、小西克幸飾演柴登吾、中村悠一飾演薊奏士郎等人。作品確定於2027年4月開播，海外也將於 Crunchyroll 同步上架。
開播前官方已展開《神樂鉢》動畫世界巡迴活動，陸續前往洛杉磯、巴黎、華盛頓、紐約、墨爾本、新加坡、首爾等城市，搶先公開動畫第1集部分內容；最終站則確定於2027年3月25日回到日本，在東京銀座歌舞伎座舉行世界巡迴最終場。
最終場將直接全球最速上映動畫第1、2集，六平千鉱聲優木村太飛、六平國重聲優關智一、柴登吾聲優小西克幸也將到場參與談話活動，日本全國戲院另會同步進行現場直播，上映戲院及售票方式則將於日後公開。官方同時公開由導演竹內哲也繪製的《神樂鉢》原作連載3週年紀念賀圖，為明年動畫正式開播提前暖身。