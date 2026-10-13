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「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的收藏品市場價值再度刷新紀錄。美國亨特拍賣行（Hunt Auctions）宣布，一件喬丹在1998年NBA總冠軍賽第2戰穿過、並附有親筆簽名的芝加哥公牛紅色客場球衣，透過私下協議以1400萬美元成交，約合新台幣4.5億元，創下史上籃球紀念品最高成交價紀錄。買家為來自邁阿密的房地產投資者菲爾曼（Ron Firman）。這件球衣之所以身價驚人，關鍵在於它與喬丹生涯最具代表性的「最後一舞」賽季直接相關。1998年6月5日，喬丹身穿這件紅色客場球衣出戰NBA總冠軍賽第2戰，面對猶他爵士攻下37分、5籃板、3助攻，率領公牛贏球，將系列賽扳成1：1平手。公牛最終以4勝2敗擊敗爵士，完成1990年代第2次三連霸，喬丹也拿下生涯第6座、同時也是最後一座NBA總冠軍。這段1997-98賽季後來被製作成紀錄片《最後之舞》（The Last Dance），讓相關收藏品價值持續攀升。亨特拍賣行表示，這件球衣最初由私人收藏家在2003年直接從公牛隊購得，之後僅轉手一次，來源紀錄完整，也具備權威認證。買家菲爾曼則透過拍賣行新聞稿表示，喬丹是全世界敬仰的偉大人物，能夠收藏這件珍品讓他相當興奮。亨特拍賣行總裁亨特（David Hunt）指出，喬丹在體育收藏市場的核心地位早已確立，如今相關藏品已經不只是紀念品，而是進入類似頂級藝術品的「精英資產」層級。這已是喬丹1998年總冠軍賽實戰球衣第3度突破千萬美元。2022年，喬丹在該年總冠軍賽第1戰穿過的球衣，曾以約1010萬美元成交；近期另有一件同系列賽第3戰球衣，以約1230萬美元成交。如今第2戰親簽球衣以1400萬美元售出，不只改寫籃球紀念品最高成交價，也再次證明喬丹「最後一舞」收藏品在市場上的稀缺性與吸金能力。若放大到整個體育界，這件喬丹球衣目前是已知成交價第2高的運動球衣，僅次於棒球傳奇貝比魯斯（Babe Ruth）1932年世界大賽「指名全壘打」戰袍。那件紐約洋基球衣在2024年以2412萬美元成交，成為史上最昂貴體育收藏品之一。此外，喬丹在1998年總冠軍賽第2戰穿過的一雙Air Jordan球鞋，也曾於2023年由蘇富比（Sotheby's）以約223.8萬美元拍出，創下當時運動鞋拍賣紀錄。至於喬丹與布萊恩（Kobe Bryant）的聯名簽名球員卡，則在2025年以1293.2萬美元成交，創下運動卡史上最高價。