知名RPG《勇者鬥惡龍》系列之父、現年72歲的日本資深遊戲創作者堀井雄二，近期在X（前Twitter）公開一款他利用生成式AI「Claude」輔助製作的全新個人推理遊戲《審訊室的小宮》（又名《當鋪保險箱遭竊案》），堀井雄二透露，這款小遊戲僅耗費約30分鐘就製作完成，令他感嘆現代技術日新月異，就算不具備繪圖或程式編寫能力，也能利用AI產出品質相當不錯的遊戲，不過也引發正反兩面論戰。
審問出供詞突破嫌犯心房 戳破謊言決勝負
《審訊室的小宮》承襲了傳統文字冒險與推理博弈玩法，故事講述當鋪「三星堂」後門遭到闖入，保險箱內的掛軸「山水圖」不幸遭竊，而72歲的退休鎖匠「小宮」被認定為重大嫌犯。玩家必須在嫌犯律師趕抵現場前的2小時空檔內展開審問，試圖打破其心理防線使其招供。
玩家需要透過審問取得供詞，並將證物與相互矛盾的供詞進行對照，才能戳破謊言，每戳破一個謊言就能提高嫌犯的心理動搖程度，讓嫌犯更易招供，不過若嫌犯的反抗值累積達到100時，嫌犯會進入緘默狀態。玩家必須成功戳破嫌犯的4個謊言，才能提出決勝負的關鍵提問。
堀井雄二讚嘆科技進步 引發正反論戰
這次的AI創作嘗試，讓堀井雄二回憶起自身的創作起點，1983年他推出首款商業遊戲《港口鎮連續殺人事件》，當時是由他個人獨自包辦故事構思、圖形繪製與程式編寫。隨後他又陸續推出《北海道連續殺人事件 消失在鄂霍次克》與《輕井澤綁架指南》，奠定了著名的「堀井懸疑三部曲」，對比 40 年前需要一人兼任劇本、美術與程式的艱辛歷程，堀井雄二對於現在僅需對AI下達指令，即可生成遊戲的技術演進感到相當驚嘆。
不過堀井雄二利用AI製作遊戲，引發玩家兩派論戰，有玩家認為，AI訓練模型有可能在未經授權情況下使用其他創作者作品，等同於間接參與對創作者權益的侵害，還有人指出，若像堀井雄二這樣在全球極具影響力的頂級創作者帶頭使用AI，可能降低海外市場對日本遊戲的信任，甚至被質疑缺乏對美術與配樂等專業創作者的尊重。不過也有支持者指出，堀井雄二並非出自商業利益或推廣特定技術立場，單純是資深創作者對新科技的好奇與探索，就如同他早期在個人電腦普及時嘗試獨立開發遊戲一樣。
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《審訊室的小宮》承襲了傳統文字冒險與推理博弈玩法，故事講述當鋪「三星堂」後門遭到闖入，保險箱內的掛軸「山水圖」不幸遭竊，而72歲的退休鎖匠「小宮」被認定為重大嫌犯。玩家必須在嫌犯律師趕抵現場前的2小時空檔內展開審問，試圖打破其心理防線使其招供。
玩家需要透過審問取得供詞，並將證物與相互矛盾的供詞進行對照，才能戳破謊言，每戳破一個謊言就能提高嫌犯的心理動搖程度，讓嫌犯更易招供，不過若嫌犯的反抗值累積達到100時，嫌犯會進入緘默狀態。玩家必須成功戳破嫌犯的4個謊言，才能提出決勝負的關鍵提問。
その昔、PCで『ポートピア連続殺人事件』を作った時は、自分で物語を考え、絵も描いて、プログラムもして、ひとりでゲームを作りました。そして今、ＡＩを使えば、絵を描けなくても、プログラムしなくても、ＡＩに指図するだけで、ひとりで、そこそこのゲームを作れてしまいます。ホントびっくりです。ちなみに下のゲームの制作時間は、ほんの30分ほどでしたよ。あ、ブーストするボタンは押さないように。 https://t.co/slczyG52ZQ
— 堀井雄二 (@YujiHorii) October 11, 2026
這次的AI創作嘗試，讓堀井雄二回憶起自身的創作起點，1983年他推出首款商業遊戲《港口鎮連續殺人事件》，當時是由他個人獨自包辦故事構思、圖形繪製與程式編寫。隨後他又陸續推出《北海道連續殺人事件 消失在鄂霍次克》與《輕井澤綁架指南》，奠定了著名的「堀井懸疑三部曲」，對比 40 年前需要一人兼任劇本、美術與程式的艱辛歷程，堀井雄二對於現在僅需對AI下達指令，即可生成遊戲的技術演進感到相當驚嘆。
不過堀井雄二利用AI製作遊戲，引發玩家兩派論戰，有玩家認為，AI訓練模型有可能在未經授權情況下使用其他創作者作品，等同於間接參與對創作者權益的侵害，還有人指出，若像堀井雄二這樣在全球極具影響力的頂級創作者帶頭使用AI，可能降低海外市場對日本遊戲的信任，甚至被質疑缺乏對美術與配樂等專業創作者的尊重。不過也有支持者指出，堀井雄二並非出自商業利益或推廣特定技術立場，單純是資深創作者對新科技的好奇與探索，就如同他早期在個人電腦普及時嘗試獨立開發遊戲一樣。